Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Nog een maand voor de aftrap van het WK en op enkele dagen van de bekendmaking van de selectie door Rudi Garcia, raakte zonet bekend dat Zeno Debast geblesseerd is. De verdediger van Sporting Portugal dreigt het WK te missen.

We vreesden het en wisten dat het er, zoals altijd, vroeg of laat van zou komen: enkele weken voor het WK 2026 is er een eerste stevige alarmsituatie voor een van onze Rode Duivels. Volgens Het Nieuwsblad raakte Zeno Debast (22) deze maandag geblesseerd op training bij Sporting Portugal.

Debast zou last hebben aan het dijbeen. Sowieso is hij er deze maandag niet bij voor de verplaatsing van Sporting naar Rio Ave... maar Portugese bronnen zouden aan onze collega's in het noorden van het land melden dat de blessure ernstig is. De Rode Duivel zou mogelijk pas terug beschikbaar zijn tegen de zomervoorbereiding van het seizoen 2026-2027, dus net na het WK.

Een ramp voor de Duivels en Garcia

Als dit nieuws, dat nog niet officieel is en dus nog bevestigd moet worden, klopt, dan is dat een regelrechte ramp. De defensie van de Duivels was voor Rudi Garcia al maandenlang een blijvende puzzel, maar er was één stuk dat de Fransman steevast in het hart van zijn verdediging legde: Zeno Debast. De ex-Anderlechtenaar is de enige centrale verdediger die tijdens de kwalificatiecampagne echt volledig overtuigde.

De enige matchen die Debast miste, waren eerder ook al door een blessure — tegen Kazachstan en Liechtenstein. Niets dramatisch, gezien het niveau van de tegenstanders. Maar terwijl De Winter, Mechele en zelfs Theate niet zeker zijn van een plek in de basiself, bleef er rond het centrum van de defensie eigenlijk nog maar één vraag over: wie van hen zou Zeno Debast naast zich krijgen?





Het is nu wachten op een eventueel medisch communiqué van Sporting om te weten hoe lang de Belg vermoedelijk out is. De reactie van Garcia en de bond kan daarna volgen op vrijdag, de dag van de selectie: als Zeno Debast erbij zit, is er nog hoop dat hij in juni met de groep mee naar Seattle kan. Zo niet, dan kan het de "kans" worden voor iemand als Nathan Ngoy of Wout Faes. Maar hoe dan ook: een blessure van Debast is misschien wel een van de slechtste dingen die konden gebeuren.