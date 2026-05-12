Bart Vandenbussche
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"
De rode kaart van Mihajlo Cvetkovic heeft veel meningen naar boven gebracht. Vooral de rol van Siebe Van der Heyden zorgde voor heel wat discussie. Analist Hein Vanhaezebrouck spaarde daarbij niemand en had een duidelijke mening over het voorval én het theater dat eraan vooraf ging.

Cvetkovic liet zich in de slotfase provoceren en haalde uit naar Van der Heyden, waarna scheidsrechter en VAR tussenbeide kwamen. Volgens Vanhaezebrouck liet de jonge Serviër zich meeslepen in het spelletje van zijn tegenstander, die dat wel goed speelde.

Vanhaezebrouck heeft het wem voor Cvetkovic

“Thuis tegen Union hing Sardella al de dommerik uit door zich te willen laten gelden”, klonk het scherp. “Maar in tegenstelling tot Sardella is Cvetkovic nog een jonge gast. Een goeie zelfs, die opnieuw heel sterk speelde en een geweldige evolutie doormaakte.”

Vanhaezebrouck verwacht dat de spits zijn les geleerd heeft, zeker met het vooruitzicht op de confrontatie tegen Union. “Donderdag zullen er elf Unionisten staan en zal Cvetkovic opnieuw duwen krijgen à la Van der Heyden.”

Van Der Heyden gaat neer alsof hij drie keer vermoord werd

Over het gedrag van Van der Heyden was de voormalige Gent-coach genuanceerd, maar kritisch. De verdediger gaf na de match toe dat hij de rode kaart probeerde uit te lokken door Cvetkovic te provoceren. “Je kan dat laakbaar noemen. Het enige wat mij stoort, is dat Van der Heyden bij het minste tikje neergaat alsof hij drie keer vermoord werd.”

Daarbij verwees hij naar clubicoon Luc Millecamps, de voormalige verdediger van Waregem. “Die verkocht ook wel eens een tik of zei iets, maar ging zelf niet neer bij het minste. Je moet een vent zijn in alle situaties.”

Volgens Vanhaezebrouck had Cvetkovic slimmer moeten reageren. De situatie had helemaal anders kunnen uitdraaien als hij anders had gereageerd. “Als hij zelf met veel theater neergaat bij die duw, krijgt Van der Heyden misschien geel. Laat het een les zijn voor iedereen bij Anderlecht.”

