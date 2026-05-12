Johan Walckiers
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem
De Brusselse bekerfinale tussen Anderlecht en Union zorgt niet alleen sportief voor enorme spanning, maar brengt ook een stevige veiligheidsuitdaging met zich mee. Zeker op het openbaar vervoer wordt het een bijzonder moeilijke opdracht om beide supportersgroepen volledig van elkaar te scheiden.

De MIVB kondigde daarom extra maatregelen aan voor de finale in het Koning Boudewijnstadion. Zo worden de metro- en tramverbindingen richting Heizel fors versterkt. Op metrolijn 6 zullen de frequenties verdubbeld worden, terwijl ook tramlijn 7 vaker zal rijden tussen Buyl en Heizel. Daarnaast worden bepaalde haltes aangepast om de supportersstromen gedeeltelijk uit elkaar te houden.

Scheiding van fans op openbaar vervoer is onmogelijk

Union-supporters zullen gevraagd worden af te stappen aan Stuyvenbergh of Houba-Brugmann, terwijl Anderlecht-fans vooral via station Heizel naar het stadion geleid worden. Toch beseft men ook bij de vervoersmaatschappij dat een volledige scheiding onmogelijk is.

En precies daar schuilt de grootste bezorgdheid. Bij een Brusselse derbyfinale vertrekken beide supportersgroepen vanuit dezelfde stad en gebruiken ze massaal hetzelfde openbaar vervoer. Daardoor is de kans bijzonder groot dat fans van beide clubs elkaar al uren voor de aftrap tegenkomen in metrostellen, stations en overstappunten.

Extra veiligheidspersoneel

Zelfs bij bekerfinales tussen clubs uit verschillende steden liep het in het verleden geregeld mis, ondanks aparte supporterszones en georganiseerde verplaatsingen. In dat opzicht vormt een finale tussen twee Brusselse rivalen een nog grotere uitdaging voor politie en veiligheidsdiensten.

De MIVB voorziet daarom extra veiligheidspersoneel aan verschillende stations, waaronder Beekkant, Houba-Brugmann en Heizel. Ook federale spoorwegpolitie en lokale politie zullen massaal aanwezig zijn om incidenten zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Al is de rivaliteit tussen beide supportersclans niet zo groot, is die de laatste jaren toch serieus gegroeid door het succes van Union.

De autoriteiten hopen vooral dat het feestelijk karakter van de Brusselse derby overeind blijft. Maar achter de schermen beseft iedereen dat deze bekerfinale niet alleen op sportief vlak geladen is. De combinatie van stadsrivaliteit, massale mobiliteit en moeilijk te scheiden supportersgroepen maakt van Union-Anderlecht ook een veiligheidsoperatie van formaat.

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

