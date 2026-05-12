Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4347

Jérémy Taravel had enkele maanden geleden zomaar uit het Lotto Park kunnen verdwijnen. De Fransman stond immers mee op het lijstje van Edward Still om naar Watford te trekken, in een plan dat mee werd uitgetekend door makelaar Mogi Bayat.

Maar waar Still uiteindelijk voor Engeland koos, bleef Taravel Anderlecht trouw. En precies dat leverde hem intern bijzonder veel krediet op. Bij Anderlecht leeft nog altijd het gevoel dat de bekerfinale waarschijnlijk nooit bereikt was als Taravel toen ook de deur achter zich had dichtgetrokken.

Taravel heeft veel respect gekregen van kleedkamer na beslissing

De recordkampioen zat begin 2026 immers in complete chaos. Besnik Hasi was ontslagen, Olivier Renard moest vertrekken en ook Lucas Biglia was al weg. Toen Still besliste om het avontuur bij Watford aan te gaan, dreigde Anderlecht plots zonder ervaren staf achter te blijven.

Bayat probeerde Taravel mee te krijgen naar Engeland als assistent van Still, weet Het Nieuwsblad. De ex-verdediger weigerde echter. Hij voelde dat Anderlecht hem nodig had en besloot in Brussel te blijven. “Ik kon naar Watford, maar dit was niet het moment om weg te gaan”, verklaarde hij later zelf.

Die keuze werd niet vergeten in de kleedkamer. Spelers voelden zich in die periode in de steek gelaten door verschillende vertrekkers, maar Taravel bleef wél. Meer nog: hij slaagde erin om opnieuw een groepsgevoel te creëren in een elftal dat volledig dood leek. Met een lossere aanpak, individuele gesprekken en psychologische prikkels kreeg hij Anderlecht opnieuw aan het voetballen.

Het absolute kantelpunt kwam uiteraard op Antwerp. Anderlecht verloor de heenmatch van de halve finale met 0-1 en leek uitgeteld, maar onder Taravel volgde een spectaculaire 0-4 op de Bosuil. De Fransman werd na afloop bijna bedolven onder de knuffels van zijn spelers.

Bekroning van zijn loyaliteit?

Sindsdien balanceert zijn interimperiode sportief wel op en neer. Taravel verzamelde voorlopig vijf zeges, drie gelijke spelen en zes nederlagen als coach van Anderlecht. Dat zijn geen cijfers die meteen imponeren, maar uiteindelijk draait alles nu om die ene wedstrijd: de bekerfinale.

Want net daarin schuilt ook de enorme druk. Anderlecht snakt naar een eerste prijs sinds 2017 en binnen de club leeft het gevoel dat de finale gewonnen móét worden. Niet alleen om een mislukt seizoen nog kleur te geven, maar ook om opnieuw wat rust te creëren in een club die de voorbije maanden van crisis naar crisis strompelde.

Voor Taravel kan het duel op de Heizel zo de bekroning worden van zijn loyaliteit aan Anderlecht. Waar hij enkele maanden geleden nog richting Watford kon vertrekken, staat hij nu plots op negentig minuten van een prijs die hem in Brussel eeuwige goodwill kan opleveren.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
6
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
77
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
12
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
7
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
4
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
1
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
5
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

19:20
Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
29
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

17:30
2
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
6
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

14:30
1
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

16:30
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
1
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
6
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

15:00
Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

14:40
2
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
136
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

12:40
8
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
3
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
1
Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

10:40
6
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
1
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Bork Bork over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK JaKu JaKu over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" Blackadder Blackadder over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop JaKu JaKu over Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat" Don Bozhinov Don Bozhinov over Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen Don Bozhinov Don Bozhinov over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op Standard 2.0 Standard 2.0 over Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist" aangespoelde aangespoelde over Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved