Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Jérémy Taravel had enkele maanden geleden zomaar uit het Lotto Park kunnen verdwijnen. De Fransman stond immers mee op het lijstje van Edward Still om naar Watford te trekken, in een plan dat mee werd uitgetekend door makelaar Mogi Bayat.

Maar waar Still uiteindelijk voor Engeland koos, bleef Taravel Anderlecht trouw. En precies dat leverde hem intern bijzonder veel krediet op. Bij Anderlecht leeft nog altijd het gevoel dat de bekerfinale waarschijnlijk nooit bereikt was als Taravel toen ook de deur achter zich had dichtgetrokken.

Taravel heeft veel respect gekregen van kleedkamer na beslissing

De recordkampioen zat begin 2026 immers in complete chaos. Besnik Hasi was ontslagen, Olivier Renard moest vertrekken en ook Lucas Biglia was al weg. Toen Still besliste om het avontuur bij Watford aan te gaan, dreigde Anderlecht plots zonder ervaren staf achter te blijven.

Bayat probeerde Taravel mee te krijgen naar Engeland als assistent van Still, weet Het Nieuwsblad. De ex-verdediger weigerde echter. Hij voelde dat Anderlecht hem nodig had en besloot in Brussel te blijven. “Ik kon naar Watford, maar dit was niet het moment om weg te gaan”, verklaarde hij later zelf.

Die keuze werd niet vergeten in de kleedkamer. Spelers voelden zich in die periode in de steek gelaten door verschillende vertrekkers, maar Taravel bleef wél. Meer nog: hij slaagde erin om opnieuw een groepsgevoel te creëren in een elftal dat volledig dood leek. Met een lossere aanpak, individuele gesprekken en psychologische prikkels kreeg hij Anderlecht opnieuw aan het voetballen.

Het absolute kantelpunt kwam uiteraard op Antwerp. Anderlecht verloor de heenmatch van de halve finale met 0-1 en leek uitgeteld, maar onder Taravel volgde een spectaculaire 0-4 op de Bosuil. De Fransman werd na afloop bijna bedolven onder de knuffels van zijn spelers.





Bekroning van zijn loyaliteit?

Sindsdien balanceert zijn interimperiode sportief wel op en neer. Taravel verzamelde voorlopig vijf zeges, drie gelijke spelen en zes nederlagen als coach van Anderlecht. Dat zijn geen cijfers die meteen imponeren, maar uiteindelijk draait alles nu om die ene wedstrijd: de bekerfinale.

Want net daarin schuilt ook de enorme druk. Anderlecht snakt naar een eerste prijs sinds 2017 en binnen de club leeft het gevoel dat de finale gewonnen móét worden. Niet alleen om een mislukt seizoen nog kleur te geven, maar ook om opnieuw wat rust te creëren in een club die de voorbije maanden van crisis naar crisis strompelde.

Voor Taravel kan het duel op de Heizel zo de bekroning worden van zijn loyaliteit aan Anderlecht. Waar hij enkele maanden geleden nog richting Watford kon vertrekken, staat hij nu plots op negentig minuten van een prijs die hem in Brussel eeuwige goodwill kan opleveren.

