'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

RSC Anderlecht blijft speuren naar jong aanvallend talent en heeft daarbij opnieuw zijn oog laten vallen op Amin Chiakha. De spits van FC Kopenhagen staat echter ook op de radar van meerdere buitenlandse clubs.

Anderlecht volgt Chiakha opnieuw

Anderlecht toont opnieuw concrete interesse in Amin Chiakha. De 19-jarige spits geldt als een profiel met veel potentieel dankzij zijn fysieke présence, snelheid en internationale ervaring bij Algerije. Iets wat RSC Anderlecht richting volgend seizoen zeker nodig heeft, zo is dit seizoen meer dan ooit duidelijk geworden.

Chiakha speelt momenteel op huurbasis bij het Deense Vejle BK, maar behoort nog steeds toe aan FC Kopenhagen. Volgens buitenlandse media bekijken de Brusselaars hem als een mogelijke versterking voor de toekomst.

Meerdere clubs mengen zich in de strijd

Anderlecht is niet de enige ploeg die de jonge aanvaller volgt. Ook KAA Gent werd al genoemd als geïnteresseerde club. Daarnaast zouden ook Rosenborg, FC Basel, Rennes en Borussia Mönchengladbach het dossier van dichtbij opvolgen.

De concurrentie lijkt dus stevig te worden voor de Belgische topclubs. Vooral Rosenborg zou al concrete gesprekken hebben gevoerd met FC Kopenhagen, zo is te horen bij Africafoot.

Interesse dateert al van januari

De belangstelling van Anderlecht is bovendien niet nieuw. Al in januari circuleerden berichten dat paars-wit Chiakha nauwlettend volgde. Toen werd ook KAA Gent expliciet genoemd als kandidaat.





De Deense pers meldde destijds dat de spits zelfs afwezig bleef op het trainingskamp van Vejle, wat wees op mogelijke transferonderhandelingen. Uiteindelijk kwam het toen niet tot een akkoord, maar het dossier lijkt opnieuw actueel geworden.

Contract en marktwaarde

Chiakha ligt nog langdurig onder contract bij FC Kopenhagen. Zijn huidige overeenkomst loopt tot de zomer van 2029, waardoor de Deense club stevig in haar schoenen staat tijdens onderhandelingen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer drie miljoen euro. De spits heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee interlands voor Algerije achter zijn naam staan, wat zijn aantrekkingskracht op de transfermarkt alleen maar vergroot.