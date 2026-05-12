'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

RSC Anderlecht blijft speuren naar jong aanvallend talent en heeft daarbij opnieuw zijn oog laten vallen op Amin Chiakha. De spits van FC Kopenhagen staat echter ook op de radar van meerdere buitenlandse clubs.

Anderlecht volgt Chiakha opnieuw

Anderlecht toont opnieuw concrete interesse in Amin Chiakha. De 19-jarige spits geldt als een profiel met veel potentieel dankzij zijn fysieke présence, snelheid en internationale ervaring bij Algerije. Iets wat RSC Anderlecht richting volgend seizoen zeker nodig heeft, zo is dit seizoen meer dan ooit duidelijk geworden.

Chiakha speelt momenteel op huurbasis bij het Deense Vejle BK, maar behoort nog steeds toe aan FC Kopenhagen. Volgens buitenlandse media bekijken de Brusselaars hem als een mogelijke versterking voor de toekomst.

Meerdere clubs mengen zich in de strijd

Anderlecht is niet de enige ploeg die de jonge aanvaller volgt. Ook KAA Gent werd al genoemd als geïnteresseerde club. Daarnaast zouden ook Rosenborg, FC Basel, Rennes en Borussia Mönchengladbach het dossier van dichtbij opvolgen.

De concurrentie lijkt dus stevig te worden voor de Belgische topclubs. Vooral Rosenborg zou al concrete gesprekken hebben gevoerd met FC Kopenhagen, zo is te horen bij Africafoot.

Interesse dateert al van januari

De belangstelling van Anderlecht is bovendien niet nieuw. Al in januari circuleerden berichten dat paars-wit Chiakha nauwlettend volgde. Toen werd ook KAA Gent expliciet genoemd als kandidaat.

De Deense pers meldde destijds dat de spits zelfs afwezig bleef op het trainingskamp van Vejle, wat wees op mogelijke transferonderhandelingen. Uiteindelijk kwam het toen niet tot een akkoord, maar het dossier lijkt opnieuw actueel geworden.

Contract en marktwaarde

Chiakha ligt nog langdurig onder contract bij FC Kopenhagen. Zijn huidige overeenkomst loopt tot de zomer van 2029, waardoor de Deense club stevig in haar schoenen staat tijdens onderhandelingen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer drie miljoen euro. De spits heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee interlands voor Algerije achter zijn naam staan, wat zijn aantrekkingskracht op de transfermarkt alleen maar vergroot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Superliga
Superliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FC Kopenhagen
Amin Chiakha

Meer nieuws

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
12
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
6
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
6
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
31
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
16
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
79
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
10
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
15
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Superliga

 Speeldag 22
FC Fredericia FC Fredericia 2-1 Silkeborg IF Silkeborg IF
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-0 Brøndby IF Brøndby IF
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-2 Randers FC Randers FC
SønderjyskE SønderjyskE 1-0 Odense BK Odense BK
Vejle Boldklub Vejle Boldklub 1-2 Aarhus GF Aarhus GF
Viborg FF Viborg FF 2-1 FC Nordsjælland FC Nordsjælland

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef' Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden TheWiseGuy TheWiseGuy over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" pief pief over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK Swakke25 Swakke25 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen IXL IXL over Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent' Kellner Kellner over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved