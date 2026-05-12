Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De bondscoach van Zweden, Graham Potter, heeft de lijst met 26 spelers bekendgemaakt die naar het WK 2026 trekken. Gustaf Nilsson, de spits van Club Brugge, zit erbij. En dat ondanks een zeer lastig seizoen bij blauw-zwart.

Grote verrassing in de selectie van Graham Potter voor het WK 2026: bij de aanvallers vinden we ene Gustaf Nilsson (28) terug, naast zekerheden als Alexander Isak en Viktor Gyökeres. De spits van Club Brugge werd in maart al opgeroepen voor de barrages van het WK.

Maar Nilsson draait een seizoen dat ver af staat van wat normaal een WK-selectie rechtvaardigt. De Bruggeling speelde namelijk slechts 11 korte invalbeurten (108 minuten) bij Blauw-Zwart, stond geen enkele keer in de basis bij Ivan Leko en maakte noch een doelpunt noch een assist.

Tijdens de interlandbreak in maart, waarin Zweden eerst Oekraïne en daarna Polen uitschakelde in de barrages, kwam Nilsson zelfs niet in actie. Maar blijkbaar volstond wat Graham Potter (sinds oktober vorig jaar bondscoach) op training zag.

Een meevaller voor Club Brugge?

Die mirakelselectie is een meevaller voor Club Brugge, dat hem graag van de hand wil doen terwijl hij nog twee jaar contract heeft. Gustaf Nilsson krijgt nu het statuut van WK-ganger, terwijl zijn waarde op Transfermarkt nog maar 2 miljoen euro bedraagt. In 2024 legde Club Brugge 6,9 miljoen neer om de spits van Union Saint-Gilloise aan te trekken.

Nilsson heeft 8 caps en drie goals voor Zweden. Zijn laatste minuten dateren van 22 maart 2025 tegen Luxemburg; daarna werd hij een jaar lang niet meer opgeroepen. Benieuwd of hij op het WK 2026 wél speelminuten krijgt: Zweden neemt het op tegen Tunesië (15/06), Nederland (20/06) en Japan (26/06) in een bijzonder open groep F.

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

