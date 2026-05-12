Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Mihajlo Cvetcovic verscheen vandaag door de Disciplinaire Raad. De jonge spits van RSC Anderlecht kreeg afgelopen weekend een rode kaart tegen KAA Gent. Hij wordt twee speeldagen effectief geschorst.

Strafvermindering voor Cvetkovic

Het bondsparket eiste vier speeldagen schorsing voor Cvetkovic, waarvan drie effectief. Ondertussen is duidelijk geworden dat hij voor twee speeldagen effectief geschorst wordt en ook nog één voorwaardelijk. De boete wordt op 2.500 euro gebracht, in plaats van 3.500 euro.

Anderlecht gaat sowieso in beroep tegen deze beslissing, waardoor Cvetkovic donderdag gewoon kan spelen in de bekerfinale tegen Union SG. Het beroep van paars-wit wordt dan afgewerkt op vrijdag.

“Ik had geen intentie om de tegenstander pijn te doen”, citeert Het Belang van Limburg Cvetkovic tijdens de zitting. “Wanneer het gebeurt, komt de bal. Ik wilde naar die bal toe, maar werd geduwd en afgeblokt. Daarop wilde ik me vrijmaken, ik wilde uit het duel gaan. Dat heb ik op een verkeerde manier gedaan.”

Scheidsrechter heeft niks gezien

Ook scheidsrechter Wesli De Cremer kwam langs op de zitting. Hij verklaarde dat hij zelf helemaal niks gezien had, maar dat het de vierde scheidsrechter Nathan Verboomen was die hem influisterde dat hij rood moest geven aan Cvetkovic en geel voor Van der Heyden.

“Mijn verslag is gemaakt op basis van die input en de beelden. Of Cvetkovic de speler nu raakt of niet: dat wordt gecatalogeerd als een brutaliteit en levert rood op”, klonk het bij De Cremer. Het bondsparket bleef bij hun vordering.

Anderlecht verdedigde zich bij monde van Thibault Dochy, de technical director, en sportadvocate Lore Van den Berghe. Zij zagen duidelijk dat de feiten het gevolg waren van escalatie na provocatie, zoals Van der Heyden achteraf ook toegaf.

Gelijkenissen met geel van Vincent Janssen

Paars-wit haalde zelfs beelden boven van het duel tussen Antwerp en Charleroi, waarbij Vincent Janssen voor gelijkaardige feiten slechts geel kreeg. “In het geval van Vincent Janssen is de bal totaal niet in de buurt en is er een revancherende beweging. Mijnheer Lardot vindt een gele kaart oké. Waarom krijgt Anderlecht dan een dubbele sanctie voor Cvektovic?”, klonk het.

Wesli De Cremer legde het verschil uit op de zitting. “Vincent Janssen vertoont onsportief gedrag en duwt. Dat is een gele kaart. Cvetkovic maakt een slaande beweging en dat is een brutaliteit: een rode kaart. Er is geen sprake van twee maten en twee gewichten.”

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

