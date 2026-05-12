Johan Walckiers, voetbaljournalist
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo
Achter zijn toekomst staat een groot vraagteken: Matias Fernandez-Pardo wekt de interesse van meerdere Europese topclubs. Na Barça en Atlético Madrid zou ook Manchester City de situatie van de nieuwe Rode Duivel van dichtbij opvolgen.

Stevige transfersom voor kersverse Rode Duivel

Volgens Sport.fr ligt de transfersom van de revelatie van LOSC Lille tussen 50 en 60 miljoen euro. De jonge aanvaller heeft zich dit seizoen sterk ontwikkeld en trekt daardoor de aandacht van Europese topclubs. Zijn marktwaarde stijgt snel door constante prestaties en groeiend belang binnen het team volgens het artikel.

De vraagprijs van 50 tot 60 miljoen euro maakt hem een van de duurste jonge spelers uit de Ligue 1. LOSC Lille zou hem pas verkopen bij een uitzonderlijk bod. De club ziet de speler als een belangrijke toekomstige meerwaarde en probeert maximale winst te behalen bij een mogelijke transfer in de komende zomer van 2026, al hebben ze ook geen probleem om nog een jaar te wachten.

Of KAA Gent een doorverkooppercentage in de deal met LOSC Lille liet opnemen is niet geweten. Met het transferbedrag van 11,5 miljoen euro en de genoemde vraagprijs zouden de Buffalo’s nog enkele miljoenen op hun bankrekening kunnen bijschrijven als er een dergelijke clausule opgenomen werd in de transferovereenkomst.

Aan het begin van zijn profcarrière heeft Matias Fernandez-Pardo nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een boontje heeft voor Spanje. "Toen ik kind was, keek ik altijd naar de wedstrijden van Spanje. Mijn hart ligt nog altijd bij Spanje. Daar bestaat geen twijfel over. Als ze me willen, is er geen twijfel", zei hij in december 2024.

Vanaf dat moment werd de aanvaller, die enkele maanden eerder bij LOSC had getekend, niet langer opgeroepen bij de beloften van België. Maar tot ieders verbazing dook de in Brussel geboren speler ook nooit op bij de Spaanse beloften.

Matias Fernandez-Pardo staat een woelige zomer te wachten

Niet omdat hij nooit geselecteerd werd, nochtans. Matias Fernandez-Pardo heeft de oproepingen van Spanje altijd geweigerd, volgens verschillende Spaanse kranten zelfs al vier keer. De ex-belofte van KAA Gent, die ook in de jeugdopleidingen van KV Mechelen en Anderlecht zat, zou nog altijd twijfelen. Zijn naam viel na zijn uitspraken en sterke prestaties bij Lille nochtans al bij enkele grote Spaanse clubs, zoals FC Barcelona en Atlético Madrid.

Een maand voor het WK blijft zijn situatie dus nog steeds een vraagteken. En dat terwijl de Rode Duivels, gezien de huidige situatie, best een doelgerichte aanvaller in vorm kunnen gebruiken. Hoe dan ook lijkt Matias Fernandez-Pardo een drukke zomer tegemoet te gaan, want zijn avontuur in het Stade Pierre-Mauroy oogt stilaan als een verhaal dat op zijn einde loopt.

Teamgenoot van Jérémy Doku bij Manchester City?

Met een marktwaarde van 30 miljoen euro volgens Transfermarkt, na een seizoen met acht goals en zeven assists in alle competities, zou Matias Fernandez-Pardo Lille effectief kunnen verlaten op het einde van het seizoen. Dat ondanks een contract tot 2029, want verschillende clubs zouden al interesse getoond hebben: de eerder genoemde Spanjaarden, maar ook Newcastle.

En volgens de Italiaanse transferspecialist Nicolò Schira is er nog een Europese grootmacht die de 21-jarige Brusselaar nauw opvolgt: Manchester City. Als die transfer er ooit van komt (en zover is het voorlopig nog lang niet), wordt hij dus mogelijk ploegmaat van Jérémy Doku, maar ook van Rodri en Nico Gonzalez. Intussen blijft ook de toekomst van Pep Guardiola bij de club onzeker.

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

20:30
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

18:40
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

17:20
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

14:40
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

18
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

4
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

10
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

32
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

1
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

5
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

4
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
