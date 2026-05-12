Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Colin Coosemans was één van de namen die het meest viel na KAA Gent-RSC Anderlecht. En deze keer ging het niet over knappe saves, maar het theatraal en provocerende gedrag van de doelman van paars-wit.

Coosemans maakt zichzelf belachelijk

Voor Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk. Colin Coosemans heeft afgelopen zondag alleen maar zichzelf belachelijk gemaakt en daarmee uiteindelijk ook zijn eigen ploeg RSC Anderlecht, maar ook de fans van paars-wit.

“Supporters pikken het ook niet. Er zijn veel van de eigen fans die vinden dat Anderlecht niet staat voor dit soort gedrag. Coosemans heeft ongelooflijk slechte punten gescoord”, klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad.

Waar het mee te maken had? Colin Coosemans speelde tussen 2018 en 2021 voor KAA Gent, maar kon zich daar nooit volledig doorzetten als vaste nummer één. De doelman moest vaak vrede nemen met een rol als doublure. Uiteindelijk trok hij naar Anderlecht, waar hij later wel wist uit te groeien tot een belangrijke pion.

Verleden bij Club Brugge

Colin Coosemans doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en werd er gezien als een veelbelovend talent onder de lat. Hij brak er echter niet volledig door als eerste doelman en werd vooral uitgeleend om ervaring op te doen.

Dat hij ooit voor blauw-zwart speelde hebben de fans van KAA Gent nooit aanvaard. Dat heeft ook heel veel meegespeeld in het feit dat hij er niet doorbrak. Al in de eerste helft zondag riepen de fans van de Buffalo’s Colin Janet naar hem.

Lees ook... Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

“Dat hoort niet, maar Colin is geen 18 jaar meer. Hij draait al lang genoeg mee om te weten wat er op een voetbalveld allemaal gebeurt. Daar moet een speler zich over kunnen zetten”, is Vanhaezebrouck heel erg duidelijk.

Contractverlenging is al binnen

Voor de analist is het duidelijk. Coosemans mag blij zijn dat zijn contractverlenging tot 2028 al geregeld heeft. “Gelukkig maar, want zijn sportief directeur volgde de boel van dichtbij”, moet Vanhaezebrouck lachen.

Hij begrijpt die keuze van Sibierski wel. Het heeft veel te maken met het feit of Jérémy Taravel nog aan boord zal blijven als trainer. Vanop de bank kan je best van al inschatten hoe de coach met de spelersgroep omgaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Hein Vanhaezebrouck
Colin Coosemans

Meer nieuws

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
6
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
13
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
3
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

11/05
15
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

20:40
1
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

20:00
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

11/05
8
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
7
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
10
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
32
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
1
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop zimbo zimbo over Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Ratko Svilar Ratko Svilar over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht .. .. over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Jasperd Jasperd over 'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved