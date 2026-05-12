Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Colin Coosemans was één van de namen die het meest viel na KAA Gent-RSC Anderlecht. En deze keer ging het niet over knappe saves, maar het theatraal en provocerende gedrag van de doelman van paars-wit.

Coosemans maakt zichzelf belachelijk

Voor Hein Vanhaezebrouck is het duidelijk. Colin Coosemans heeft afgelopen zondag alleen maar zichzelf belachelijk gemaakt en daarmee uiteindelijk ook zijn eigen ploeg RSC Anderlecht, maar ook de fans van paars-wit.

“Supporters pikken het ook niet. Er zijn veel van de eigen fans die vinden dat Anderlecht niet staat voor dit soort gedrag. Coosemans heeft ongelooflijk slechte punten gescoord”, klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad.

Waar het mee te maken had? Colin Coosemans speelde tussen 2018 en 2021 voor KAA Gent, maar kon zich daar nooit volledig doorzetten als vaste nummer één. De doelman moest vaak vrede nemen met een rol als doublure. Uiteindelijk trok hij naar Anderlecht, waar hij later wel wist uit te groeien tot een belangrijke pion.

Verleden bij Club Brugge

Colin Coosemans doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en werd er gezien als een veelbelovend talent onder de lat. Hij brak er echter niet volledig door als eerste doelman en werd vooral uitgeleend om ervaring op te doen.

Dat hij ooit voor blauw-zwart speelde hebben de fans van KAA Gent nooit aanvaard. Dat heeft ook heel veel meegespeeld in het feit dat hij er niet doorbrak. Al in de eerste helft zondag riepen de fans van de Buffalo’s Colin Janet naar hem.



Lees ook... Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake›

“Dat hoort niet, maar Colin is geen 18 jaar meer. Hij draait al lang genoeg mee om te weten wat er op een voetbalveld allemaal gebeurt. Daar moet een speler zich over kunnen zetten”, is Vanhaezebrouck heel erg duidelijk.

Contractverlenging is al binnen

Voor de analist is het duidelijk. Coosemans mag blij zijn dat zijn contractverlenging tot 2028 al geregeld heeft. “Gelukkig maar, want zijn sportief directeur volgde de boel van dichtbij”, moet Vanhaezebrouck lachen.

Hij begrijpt die keuze van Sibierski wel. Het heeft veel te maken met het feit of Jérémy Taravel nog aan boord zal blijven als trainer. Vanop de bank kan je best van al inschatten hoe de coach met de spelersgroep omgaat.