'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

Aernout Van Lindt
KAA Gent is op zoek naar versterking voor deze zomer. Met oog op de toekomst hebben ze alvast een man met het nodige potentieel op het oog. Angus Moss zou ondertussen zelfs al in Gent zijn om er de nodige proeven af te leggen.

Angus Moss staat te boek als een talentvolle spits van Mamelodi Sundown. Hij wordt volgens Zuid-Afrikaanse media momenteel beoordeeld via een proefperiode bij KAA Gent, dat momenteel vijfde staat in de Jupiler Pro League.

De 18-jarige Moss kwam bij Sundowns terecht nadat hij doorbrak in de professionele gelederen bij Cape Town Spurs, waar hij eerst als verdediger speelde en later spits werd in het Motsepe Foundation Championship.

Boomlange spits van Zuid-Afrika naar KAA Gent?

De imposante speler, die ruim 1,90 meter lang is (1 meter 97 zelfs volgens Transfermarkt) en op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte voor de club, werd een groot talent voor de toekomst voorspeld. De degradatie van Sundowns naar de ABC Motsepe League zorgde er echter voor dat hij transfervrij naar Sundowns vertrok.

Voordat hij werd opgenomen in de selectie van het DStv Diski Challenge-team, zou Moss wel eens een verrassende transfer naar het buitenland kunnen maken. De speler bevindt zich momenteel in België voor een uitgebreide proef.

KAA Gent heeft Angus Moss op proef volgens Zuid-Afrikaanse media

Dat weet toch alvast Idiski Times te melden. De 18-jarige aanvaller zou voor zijn eerste avontuur in het buitenland kunnen staan. De jongeling staat te popelen en wil indruk maken tijdens zijn proefperiode bij KAA Gent. Mogelijk dat hij in eerste instantie wel nog zal aansluiten bij de B-kern en via de KAA Gent Beloften in de Challenger Pro League kan doorbreken.

De voorbije jaren zijn vanuit de beloften met onder meer De Vlieger en Volckaert al wat talenten doorgebroken. Ook de jonge Cissé speelt momenteel bij de A-ploeg voorin en krijgt steeds meer kansen. Wordt Angus Moss de nieuwe groeibriljant van Gent? Dat zal afhangen van wat hij tijdens zijn proefperiode kan laten zien.

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

