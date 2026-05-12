Muzamel Rahmat
Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Real Madrid belandt in chaos na het vertrek van Xabi Alonso. José Mourinho heeft de geruchten over een mogelijke terugkeer proberen te temperen.

Spoedpersconferentie bij Real Madrid: dit heeft voorzitter Perez te zeggen

Real Madrid liet vanmiddag weten dat er om 18 uur een spoedpersconferentie zou gehouden worden. Voorzitter Florentino Perez stond na de bestuursvergadering, met enige vertraging, de pers te woord.

Er wordt al eventjes gespeculeerd dat José Mourinho de nieuwe coach zou worden van de Koninklijke en dat dit nieuws zou aangekondigd worden. Een andere piste in Spanje te horen is dat Perez zou ontslag nemen.

Hij liet meteen weten dat hij niet zal aftreden, maar wel dat er verkiezingen uitgeschreven worden. Hij verwees naar berichten dat hij kanker zou hebben. “ Ik ben nog steeds voorzitter van de club en van mijn bedrijf, dat een jaaromzet van 50 miljard heeft. Mijn gezondheid is perfect”, klonk het.

Perez aanvaardt de malaise waarin de club zit niet. Hij wil dat er gewonnen wordt. “ Ze maken misbruik van deze situatie om mij aan te vallen. Wie de leiding wil, moet dat doen. Maar ze moeten niet achter mijn rug om zeggen dat ik moe ben. Dat kan ik niet accepteren, alleen omdat we dit jaar de La Liga en de Champions League niet hebben gewonnen. Ze zeggen dat Real Madrid nu in chaos verkeert, terwijl het toch de meest prestigieuze club ter wereld is."

Sinds het ontslag van Xabi Alonso door Real Madrid is het de voormalige verdediger Alvaro Arbeloa die de brokken probeert te lijmen in afwachting van het seizoenseinde. Maar de taak is enorm, want de kleedkamer is ontploft, ondermijnd door interne spanningen en een opvallend gebrek aan een leider.

De sfeer is toxisch geworden, met clans die niet meer met elkaar praten en sommige spelers die zelfs elk contact met de coach boycotten. Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni kregen een boete van 500.000 euro na een vechtpartij. Zelfs de aanvalssterren kunnen niet meer door één deur, met geruchten over ruzies tussen Vinicius en Kylian Mbappé.

Logischerwijs zien de supporters met zo’n chaos maar één oplossing: José Mourinho halen om orde op zaken te stellen. De Portugees is niet iemand die zich op de voeten laat lopen. De coach van Benfica, die een bijzondere band met Real Madrid heeft, zou in contact zijn geweest met voorzitter Florentino Pérez, zo werd gemeld. Dat nieuws heeft Mourinho publiekelijk ontkend.

"Men blijft over Real Madrid praten en ik blijf dat eerlijk gezegd vermijden. Ik heb geen enkel contact gehad met de voorzitter, noch met eender welke andere verantwoordelijke van de club. In de eindfase van een seizoen praat ik met niemand. Ik heb geen contact gehad met Real Madrid en tot aan de laatste competitiewedstrijd tegen Estoril zal dat ook niet gebeuren. Daarna is er een venster van een week waarin ik vrij zal zijn om te praten met wie ik denk te moeten praten, maar tot dan is alles wat er verschijnt over vergaderingen en telefoontjes pure speculatie."


Zelfs al probeert Mourinho de gemoederen te bedaren, de speculaties zullen niet snel stoppen. Real Madrid moet snel opnieuw stabiliteit vinden voordat de situatie nog verder uit de hand loopt. De Spaanse club beleeft waarschijnlijk een van de meest gevoelige periodes van de voorbije jaren.

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

La Liga

 Speeldag 35
Levante Levante 3-2 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 1-1 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 2-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 2-2 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-1 Valencia CF Valencia CF
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 2-0 Real Madrid Real Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Girona FC Girona FC

