Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Hugo Cuypers beleeft in de Verenigde Staten een seizoen dat moeilijk te negeren valt. De 29-jarige spits van Chicago Fire is in de MLS uitgegroeid tot een van de meest productieve afwerkers van de competitie en scoort momenteel zelfs vaker dan grootheden als Lionel Messi.

Met dubbele cijfers in doelpunten en een recordreeks als eerste speler ooit die in de eerste acht speeldagen telkens scoorde, duwt hij zichzelf nadrukkelijk in het venster richting Rode Duivels en mogelijk zelfs het WK.

Wat als Romelu Lukaku zonder matchritme naar de VS trekt?

En precies daar ontstaat een interessant debat: moet Cuypers mee naar het WK? Op het eerste gezicht lijkt de Belgische spitsenhiërarchie duidelijk, maar bij nader inzien is die allesbehalve stabiel. Romelu Lukaku blijft de referentie, maar zijn vorm en ritme zullen tegen het toernooi mogelijk twijfelachtig zijn. Door zijn beperkte speelminuten bij Napoli hangt hij in de aanloop naar het WK in onzekerheid. En net daar ligt de opening voor een profiel als Cuypers.

Want in tegenstelling tot veel alternatieven heeft hij één eigenschap die niet te coachen valt: doelpunteninstinct. Cuypers is een pure afwerker, een spits die leeft van positie kiezen, timing en efficiëntie in de zestien. België heeft in de huidige kern weinig spelers die dat profiel op topniveau consequent kunnen brengen.

Hugo Cuypers is een spits met torinstinct

De context maakt zijn case nog sterker. Namen als Loïs Openda en andere alternatieven kenden een moeilijk seizoen, terwijl andere opties zoals Christian Benteke of Michy Batshuayi eerder richting verleden dan toekomst wijzen. In dat vacuüm duikt Cuypers op als een spits in vorm, met vertrouwen en matchritme.

Zijn verhaal in de MLS is bovendien meer dan cijfers alleen. Cuypers vertelt zelf hoe hij in de VS fysiek en mentaal is gegroeid. Extra individuele begeleiding, tactische bijsturing en mentale coaching hebben van hem een completere spits gemaakt. Hij is niet langer enkel een instinctieve afwerker, maar iemand die zijn looplijnen en posities bewust traint en analyseert.





Dat maakt hem interessant voor bondscoach Rudi Garcia, die straks keuzes zal moeten maken in een aanvalslinie waar zekerheid geen garantie is. Cuypers zelf blijft nuchter: hij verwacht niets, maar hoopt op alles. Maar kan Rudi Garcia in de huidige context om hem heen?

Openda? Weinig vertrouwen

De afweging die gemaakt wordt is of de MLS wel een sterke competitie is en of hij het op internationaal niveau ook kan. Maar het niveau van de Amerikaanse competitie is de laatste jaren sterk gestegen door de constante aanvoer van Europese toppers.

Het alternatief voor Lukaku in de spits is momenteel Charles De Ketelaere, maar dat is geen veelscorer en stel je voor dat er iets met Lukaku gebeurt... Dan moet je een alternatief hebben die kan invallen en gevaarlijk zijn. Bij Openda heeft tegenwoordig iedereen vragen. En zijn statistieken spreken ook niet van een groot vertrouwen.

De realiteit is simpel: België mist op dit moment een doelpuntenmaker in vorm die zonder discussie presteert. En precies daar past Cuypers perfect in het plaatje. Als Garcia durft te verrassen, zou de MLS-topscorer wel eens meer kunnen worden dan een jongen die er dicht tegenaan leunt, maar een WK-oplossing op een probleempositie.