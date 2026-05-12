Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs
Foto: © photonews
Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!
De achtste speeldag van de play-offs komt er al snel aan. Hier vind je het volledige overzicht van de aangestelde scheidsrechters, inclusief die voor de heenmatch van de promotiebarrage naar 1A tussen Lommel en Dender.
We gaan stilaan de eindsprint in van deze editie 2025-2026 van de Jupiler Pro League. Komend weekend staat speeldag acht van de Champions' en Europe Play-Offs op het programma, en de aangeduide scheidsrechters zijn intussen bekend. Je vindt ze hieronder terug. Ter herinnering: ook de scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn al bekend.
15/05/2026 – 20:45 – JPL – OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. ANTWERP F.C.
Scheidsrechter: ANTHONY LETELLIER
Assistent 1: QUENTIN BLAISE
Assistent 2: JULIEN BIRON
Vierde official: TIM DE KEYZER
VAR: BRENT STAESSENS
AVAR: ELLA DE VRIES
RO: JARI VAN LAERE
16/05/2026 – 16:00 – JPL – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO
Scheidsrechter: JASPER VERGOOTE
Assistent 1: MICHAEL GEEROLF
Assistent 2: MARTIJN TIESTERS
Vierde official: RUBEN CALLUY
VAR: KEN VERMEIREN
AVAR: JORDY VERMEIRE
RO: YENTHE BOOGAERTS
16/05/2026 – 18:15 – JPL – R. STANDARD DE LIEGE – K.R.C. GENK
Scheidsrechter: NICOLAS LAFORGE
Assistent 1: LAURENT CONOTTE
Assistent 2: VITO DI VINCENZO
Vierde official: BERT VERBEKE
VAR: KEVIN VAN DAMME
AVAR: KEVIN DEBEUCKELAERE
RO: NIELS BOSSUYT
16/05/2026 – 20:45 – JPL – K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.A.A. GENT
Scheidsrechter: LAWRENCE VISSER
Assistent 1: RUBEN WYNS
Assistent 2: THIBAUD NIJSSEN
Vierde official: SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR: NATHAN VERBOOMEN
AVAR: MATHIAS HILLAERT
RO: CHRISTOPHE SNOECK
Lees ook... Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop›
17/05/2026 – 13:30 – JPL – R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Scheidsrechter: JAN BOTERBERG
Assistent 1: NICK SENECAUT
Assistent 2: TOM VANPOUCKE
Vierde official: MASSIMILIANO LEDDA
VAR: WIM SMET
AVAR: MATONGA SIMONINI
RO: GLENN CLAES
17/05/2026 – 18:30 – JPL – CLUB BRUGGE K.V. – R. UNION ST-GILLOISE
Scheidsrechter: LOTHAR D'HONDT
Assistent 1: ROMAIN DEVILLERS
Assistent 2: NICO CLAES
Vierde official: KEVIN VAN DAMME
VAR: BERT PUT
AVAR: THIBAUD NIJSSEN
RO: JONAS TIMMERMANS
MD05 PO 1B 17/05/2026 – 16:00 Lommel SK – FCV Dender EH
Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Roel Bensch
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief