Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Johan Walckiers
De achtste speeldag van de play-offs komt er al snel aan. Hier vind je het volledige overzicht van de aangestelde scheidsrechters, inclusief die voor de heenmatch van de promotiebarrage naar 1A tussen Lommel en Dender.

We gaan stilaan de eindsprint in van deze editie 2025-2026 van de Jupiler Pro League. Komend weekend staat speeldag acht van de Champions' en Europe Play-Offs op het programma, en de aangeduide scheidsrechters zijn intussen bekend. Je vindt ze hieronder terug. Ter herinnering: ook de scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn al bekend.

15/05/2026 – 20:45 – JPL – OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. ANTWERP F.C.

Scheidsrechter: ANTHONY LETELLIER
Assistent 1: QUENTIN BLAISE
Assistent 2: JULIEN BIRON
Vierde official: TIM DE KEYZER
VAR: BRENT STAESSENS
AVAR: ELLA DE VRIES
RO: JARI VAN LAERE

16/05/2026 – 16:00 – JPL – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – K.V.C. WESTERLO

Scheidsrechter: JASPER VERGOOTE
Assistent 1: MICHAEL GEEROLF
Assistent 2: MARTIJN TIESTERS
Vierde official: RUBEN CALLUY
VAR: KEN VERMEIREN
AVAR: JORDY VERMEIRE
RO: YENTHE BOOGAERTS

16/05/2026 – 18:15 – JPL – R. STANDARD DE LIEGE – K.R.C. GENK

Scheidsrechter: NICOLAS LAFORGE
Assistent 1: LAURENT CONOTTE
Assistent 2: VITO DI VINCENZO
Vierde official: BERT VERBEKE
VAR: KEVIN VAN DAMME
AVAR: KEVIN DEBEUCKELAERE
RO: NIELS BOSSUYT

16/05/2026 – 20:45 – JPL – K. ST.-TRUIDENSE V.V. – K.A.A. GENT

Scheidsrechter: LAWRENCE VISSER
Assistent 1: RUBEN WYNS
Assistent 2: THIBAUD NIJSSEN
Vierde official: SIMON BOURDEAUD'HUI
VAR: NATHAN VERBOOMEN
AVAR: MATHIAS HILLAERT
RO: CHRISTOPHE SNOECK

17/05/2026 – 13:30 – JPL – R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Scheidsrechter: JAN BOTERBERG
Assistent 1: NICK SENECAUT
Assistent 2: TOM VANPOUCKE
Vierde official: MASSIMILIANO LEDDA
VAR: WIM SMET
AVAR: MATONGA SIMONINI
RO: GLENN CLAES

17/05/2026 – 18:30 – JPL – CLUB BRUGGE K.V. – R. UNION ST-GILLOISE

Scheidsrechter: LOTHAR D'HONDT
Assistent 1: ROMAIN DEVILLERS
Assistent 2: NICO CLAES
Vierde official: KEVIN VAN DAMME
VAR: BERT PUT
AVAR: THIBAUD NIJSSEN
RO: JONAS TIMMERMANS

MD05 PO 1B 17/05/2026 – 16:00 Lommel SK – FCV Dender EH

Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Roel Bensch

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

