Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht
Foto: © AVL
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Het eerste voetbalweekend leverde heel wat individuele uitschieters op. In ons Team van de Week combineren we spelers die beslissend waren met jongens die vooral opvielen door hun stabiliteit en rendement. Van een betrouwbare doelman tot een aanval die voor doelpunten zorgde: dit is onze ideale elf.

Doelman: Bostyn

Bostyn krijgt de voorkeur tussen de palen dankzij een betrouwbare en volwassen prestatie. De doelman straalde rust uit en maakte op de belangrijke momenten de juiste keuzes. Geen wedstrijd waarin hij voortdurend spectaculaire reddingen moest verrichten, maar wel eentje waarin hij zijn ploeg de nodige zekerheid gaf. Net dat soort betrouwbaarheid maakt hem dit weekend onze nummer één.

Verdediging: Ravych, Hanbeom en Ngom

Achterin valt vooral de mix van stabiliteit en beslissende momenten op. Ravych speelde een sterke wedstrijd voor Cercle Brugge tegen Standard en liet zich vooral gelden in de duels. Bovendien zette hij zijn prestatie extra kracht bij met de belangrijke gelijkmaker.

Bij Club Brugge maakte Lee Hanbeom dan weer indruk op het blauw-zwarte publiek. De verdediger werd luid toegezongen en betaalde dat vertrouwen meteen terug. Hij voorkwam met een cruciale defensieve ingreep dat Club Brugge op achterstand kwam en speelde vervolgens een sterke, solide wedstrijd.

Ngom completeert de defensie na een degelijke prestatie bij AA Gent. Hij zorgde mee voor de nodige defensieve stabiliteit en hield Raman en Van Brederode grotendeels uit de match.

Middenveld: Araújo, Ahoka, Van de Perre en Maamar

Op het middenveld kiezen we voor een combinatie van werkkracht, controle en offensieve impulsen. Araújo was bij Gent belangrijk, scoorde een loeier van een goal en bewees opnieuw dat hij ook zonder bal een grote meerwaarde kan zijn.

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Ahoka was een van de uitblinkers bij Antwerp. De middenvelder speelde bijzonder solide vanuit zijn controlerende rol en koppelde dat aan een belangrijk offensief wapenfeit: hij leverde ook een assist.

Ali Maamar was bij Anderlecht dan weer rechtstreeks betrokken bij twee doelpunten. De rechtsback leverde een assist en had ook een voet in de tweede treffer. Zijn offensieve impulsen maken hem een interessante optie op de rechterflank. En zeggen dat hij zo goed als afgeschreven was. Nu zullen Sardella en Camara hun tenen mogen uitkuisen om hem nog uit de ploeg te krijgen.

Van De Perre zorgt voor de balans op het middenveld bij Union. Hij combineerde loopvermogen en intelligentie en gaf de andere middenvelders de ruimte om hun kwaliteiten uit te spelen.

Aanval: Ayensa, Frey en Mokofeng

Voorin was er weinig discussie. Ayensa en Frey scoorden allebei twee keer en waren daarmee rechtstreeks beslissend voor hun ploeg. Ayensa woog bij Standard voortdurend op de defensie van Cercle en bekroonde zijn sterke wedstrijd met twee goals.

Ook Frey liet zich gelden met twee doelpunten. Vooral zijn omhaal om de match te winnen zal nog lang in het geheugen blijven zitten. De Antwerp-aanvaller deed daarmee precies wat van een spits wordt verwacht: efficiënt zijn wanneer de kansen zich aandienen.

Mokofeng vervolledigt de aanval met zijn snelheid en beweeglijkheid. De Union-spits bracht de nodige dynamiek en zorgde ervoor dat tegenstanders moeilijk grip kregen op de voorhoede. Al hebben we één opmerking: hij gaat nog wat tijd in het krachthonk nodig hebben, want toen hij voor ons stond, zag hij er nog bijzonder fragiel en jong uit.

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