Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews
Na een bewogen openingsspeeldag, met heel wat VAR-discussies en kritiek op de arbitrage, zijn de scheidsrechters voor speeldag twee bekend. De KBVB duidde opnieuw enkele ervaren namen aan voor de topaffiches, terwijl ook de VAR-teams voor elk duel vastliggen.
De Jupiler Pro League opende afgelopen weekend met een aantal leuke wedstrijden. Drie keer werd een 0-1 nog helemaal omgedraaid naar een 2-1, terwijl we ook een aantal gelijke spelen zagen en een grote score met de 1-5 bij Westerlo-Union.
Maar er was ook al bijzonder veel te doen om de arbitrage. De VAR werd vaak ingezet, de ene keer was dat al meer nodig dan de andere. La Louvière-coach Edward Still haalde al zwaar uit nadat zijn speler na twee keer geel van het veld moest. Hij was zelfs gedegouteerd.
Ondertussen heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot de belangrijkste en meest discutabele fases van afgelopen weekend overlopen. Op dinsdag heeft de KBVB ook de scheidsrechters bekendgemaakt voor de tweede speeldag van de JPL.
14/08/2026 – 20:45 Cercle Brugge - STVV
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Bryan Bijnens
15/08/2026 – 16:00 Union SG - Zulte Waregem
Scheidsrechter: Lothar D'hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Wim Smet
AVAR: Gianni Seeldraeyers
Lees ook... Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht›
15/08/2026 – 18:15 KV Kortrijk - Antwerp
Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistent 1: Quentin Blaise
Assistent 2: Vito Di Vincenzo
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
15/08/2026 – 20:45 OH Leuven - Club Brugge
Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Martijn Tiesters
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jana Van Laere
15/08/2026 – 20:45 KRC Genk - KVC Westerlo
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Dunken Van De Velde
VAR: Brent Staessens
AVAR: Koen Thijs
16/08/2026 – 13:30 Beveren - RSC Anderlecht
Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Laurent Willems
AVAR: Nicolas Maszowez
16/08/2026 – 16:00 RAAL La Louvière - KAA Gent
Scheidsrechter: Bert Put
Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Jan Boterberg
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Koen Thijs
16/08/2026 – 18:30 KV Mechelen - Standard
Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Nico Claes
16/08/2026 – 19:15 Lommel - Charleroi
Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Tom Vanpoucke
Assistent 2: Gilles De Beuckelaer
Vierde official: Klass Clerkx
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief