Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Na een bewogen openingsspeeldag, met heel wat VAR-discussies en kritiek op de arbitrage, zijn de scheidsrechters voor speeldag twee bekend. De KBVB duidde opnieuw enkele ervaren namen aan voor de topaffiches, terwijl ook de VAR-teams voor elk duel vastliggen.

De Jupiler Pro League opende afgelopen weekend met een aantal leuke wedstrijden. Drie keer werd een 0-1 nog helemaal omgedraaid naar een 2-1, terwijl we ook een aantal gelijke spelen zagen en een grote score met de 1-5 bij Westerlo-Union.

Maar er was ook al bijzonder veel te doen om de arbitrage. De VAR werd vaak ingezet, de ene keer was dat al meer nodig dan de andere. La Louvière-coach Edward Still haalde al zwaar uit nadat zijn speler na twee keer geel van het veld moest. Hij was zelfs gedegouteerd.

Ondertussen heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot de belangrijkste en meest discutabele fases van afgelopen weekend overlopen. Op dinsdag heeft de KBVB ook de scheidsrechters bekendgemaakt voor de tweede speeldag van de JPL.

14/08/2026 – 20:45 Cercle Brugge - STVV

Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Bryan Bijnens

15/08/2026 – 16:00 Union SG - Zulte Waregem

Scheidsrechter: Lothar D'hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Wim Smet
AVAR: Gianni Seeldraeyers

Lees ook... Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

15/08/2026 – 18:15 KV Kortrijk - Antwerp

Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistent 1: Quentin Blaise
Assistent 2: Vito Di Vincenzo
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen

15/08/2026 – 20:45 OH Leuven - Club Brugge

Scheidsrechter: Jasper Vergoote
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Martijn Tiesters
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jana Van Laere

15/08/2026 – 20:45 KRC Genk - KVC Westerlo

Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Dunken Van De Velde
VAR: Brent Staessens
AVAR: Koen Thijs

16/08/2026 – 13:30 Beveren - RSC Anderlecht

Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Laurent Willems
AVAR: Nicolas Maszowez

16/08/2026 – 16:00 RAAL La Louvière - KAA Gent

Scheidsrechter: Bert Put
Assistent 1: Gianni Seeldraeyers
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Jan Boterberg
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Koen Thijs

16/08/2026 – 18:30 KV Mechelen - Standard

Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Nico Claes

16/08/2026 – 19:15 Lommel - Charleroi

Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Tom Vanpoucke
Assistent 2: Gilles De Beuckelaer
Vierde official: Klass Clerkx
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

07:20
28
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

10/08
18
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
4
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

10/08
15
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

15:30
2
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30
Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

13:30
1
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

14:00
1
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
35
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
3
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
2
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

07:00
8
Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
14
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
11
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
1
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
2
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
6
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
2
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?" .. .. over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing .. .. over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Jasperd Jasperd over Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand? Stigo12 Stigo12 over Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL Panzer Panzer over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” André Coenen André Coenen over Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved