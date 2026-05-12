Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

De barrages tussen Lommel en Dender moeten bepalen wie volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreedt. Dender probeert het behoud veilig te stellen, terwijl Lommel na een sterke eindspurt in de Challenger Pro League vol droomt van promotie.

Volgens DAZN-commentator en analist James Odvart belooft het alvast een bijzonder spannende strijd te worden. “Lommel maakt zeker kans tegen Dender”, stelt Odvart. “Op papier blijft Dender favoriet, maar ik ben toch onder de indruk van wat Lommel momenteel laat zien.”

De Limburgers schakelden in de promotieplay-offs eerder Beerschot uit en deden dat volgens Odvart met aantrekkelijk en volwassen voetbal. “Ze brengen vrij offensief voetbal, met vlotte combinaties. Eigenlijk gaan ze gewoon door op het elan dat ze eerder al tegen Luik hadden opgebouwd.”

Dat Beerschot uiteindelijk sneuvelde tegen Lommel verbaasde hem dan ook niet. “Ik had vooraf al gezegd dat Beerschot het sowieso moeilijk ging krijgen. Lommel zat echt in een goede flow.”

Niveauverschil tussen Cercle en Patro was te groot, nu niet

Toch ziet Odvart een groot verschil met de barrages van vorig seizoen tussen Cercle Brugge en Patro Eisden. “Toen was het niveauverschil gewoon veel te groot. Cercle was uiteindelijk dertiende geëindigd in de reguliere competitie en beschikte duidelijk over meer kwaliteit. Patro speelde heel defensief en dat was onvoldoende voor promotie.”

Dit keer liggen de waardeverhoudingen volgens hem helemaal anders. “Dender eindigde laatste en het verschil met Lommel is veel kleiner. Bovendien heeft Dender zich dit seizoen nooit echt belachelijk gemaakt. Ze pakten weinig punten, maar werden zelden compleet weggespeeld. Je had veel matchen waarin je zei dat ze toch meer verdienden.”





Daarnaast ziet de analist ook heel wat kwaliteit bij Lommel. “Sam De Grand is klaar voor eerste klasse. Seuntjes zit opnieuw vol vertrouwen en Lucas Schoofs brengt ervaring en rust. Ook doelman Pieklak heeft het fantastisch gedaan tegen Beerschot.”

Vragen bij de defensie van Lommel

Toch blijven er vragen bestaan bij de Lommelse defensie. Die was toch vrij kwetsbaar dit seizoen en bij Dender lopen er nogal wat jongens rond die bij elke ploeg in de Challenger Pro League zouden spelen. “De grote vraag is of die verdediging overeind blijft tegen de aanval van Dender. Daar loopt toch behoorlijk wat kwaliteit rond.”

Volgens Odvart kan ook het ritme een belangrijke rol spelen. Dender werkte in de Relegation Play-offs nog zes wedstrijden af en kon daarin relatief zorgeloos toewerken naar deze barrages. “Eigenlijk waren dat zes voorbereidingsmatchen. Het verschil met de andere ploegen was voor aanvang al veel te groot.”

Lommel moet thuis winnen

Lommel daarentegen komt met vertrouwen en wedstrijdritme aan de aftrap. “Ze zitten echt in die flow. Daarom denk ik dat het een close call wordt tussen beide ploegen.”

Toch ziet Odvart één duidelijke sleutel voor Lommel. “Ze moeten eigenlijk thuis winnen. Voor de terugmatch in Dender zouden ze liefst een bonus meenemen. Ik denk niet dat een gelijkspel voldoende zal zijn.”

Al bewees Lommel tegen Beerschot wel dat het ook buitenshuis een resultaat kan neerzetten. “Ik denk eerlijk gezegd dat de twee kernen vandaag vrij goed in evenwicht zijn”, besluit Odvart.