Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Bij Charleroi zijn ze al volop aan het bouwen aan de toekomst. Daarbij hoort ook een wijziging in de hogere organen. Maëlle Valoir volgt zoals verwacht Olivier Simons officieel op en wordt de nieuwe COO van Sporting Charleroi.

Ferme wijzigingen in het organigram van Sporting Charleroi. Een belangrijke verandering, door de Zebra's zelf aangekondigd in een mededeling die dinsdagochtend werd gepubliceerd op de eigen webstek. "Sporting Charleroi bevestigt de benoeming van Maëlle Valoir tot Chief Operating Officer. Zij volgt Olivier Simons op, die de club verlaat."

Het gaat om de officialisering van het nieuws dat twee weken geleden verscheen, waarin stond dat COO Olivier Simons zijn functie "over twee weken zou neerleggen, om de tijd te hebben de overgang voor zijn opvolger te verzekeren."

Olivier Simons kwam vier jaar geleden over van advieskantoor Deloitte naar het Mambourg, maar trekt nu naar Rochefort en wordt vervangen door een COO die eveneens van Deloitte komt om de scepter te zwaaien over Charleroi.

"De club wil Olivier hartelijk bedanken voor zijn inzet en het werk dat hij heeft verricht tijdens zijn vierjarige passage op het Mambourg. Sporting wenst hem het beste voor het vervolg van zijn carrière en veel succes met zijn toekomstige projecten", aldus stamnummer 22.

"Maëlle was de voorbije jaren actief bij adviesbureau Deloitte, net als haar voorganger trouwens. Ze treedt toe tot het directiecomité en krijgt de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling, structurering en optimalisatie van de verschillende diensten van de club voort te zetten, in lijn met de nieuwe strategie en filosofie. De hele club heet haar van harte welkom!", besluit het persbericht van Sporting Charleroi.



