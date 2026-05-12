Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top
Foto: © photonews
Word fan van Charleroi! 637

Bij Charleroi zijn ze al volop aan het bouwen aan de toekomst. Daarbij hoort ook een wijziging in de hogere organen. Maëlle Valoir volgt zoals verwacht Olivier Simons officieel op en wordt de nieuwe COO van Sporting Charleroi.

Ferme wijzigingen in het organigram van Sporting Charleroi. Een belangrijke verandering, door de Zebra's zelf aangekondigd in een mededeling die dinsdagochtend werd gepubliceerd op de eigen webstek. "Sporting Charleroi bevestigt de benoeming van Maëlle Valoir tot Chief Operating Officer. Zij volgt Olivier Simons op, die de club verlaat."

Het gaat om de officialisering van het nieuws dat twee weken geleden verscheen, waarin stond dat COO Olivier Simons zijn functie "over twee weken zou neerleggen, om de tijd te hebben de overgang voor zijn opvolger te verzekeren."

Maëlle Valoir volgt Olivier Simons op en wordt COO van Sporting Charleroi

Olivier Simons kwam vier jaar geleden over van advieskantoor Deloitte naar het Mambourg, maar trekt nu naar Rochefort en wordt vervangen door een COO die eveneens van Deloitte komt om de scepter te zwaaien over Charleroi.

"De club wil Olivier hartelijk bedanken voor zijn inzet en het werk dat hij heeft verricht tijdens zijn vierjarige passage op het Mambourg. Sporting wenst hem het beste voor het vervolg van zijn carrière en veel succes met zijn toekomstige projecten", aldus stamnummer 22.

"Maëlle was de voorbije jaren actief bij adviesbureau Deloitte, net als haar voorganger trouwens. Ze treedt toe tot het directiecomité en krijgt de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling, structurering en optimalisatie van de verschillende diensten van de club voort te zetten, in lijn met de nieuwe strategie en filosofie. De hele club heet haar van harte welkom!", besluit het persbericht van Sporting Charleroi.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi

Meer nieuws

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
1
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
21
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
6
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
13
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
5
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
78
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
18
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
2
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
14
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
8
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
4
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

19:20
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

17:30
2
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
6
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

16:30
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
39
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
1
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

11/05
151
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Bink65 Bink65 over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit Bork Bork over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel" Dirk1897 Dirk1897 over Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes William Wallace William Wallace over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef Stigo12 Stigo12 over Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved