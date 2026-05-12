Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

De beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit om Club NXT te laten degraderen naar Eerste Amateur dreunt hard na in het Jan Breydel-complex. Het hele sportieve en economische model van Club Brugge staat immers op de tocht.

Binnen de club wordt de uitspraak dan ook niet lijdzaam aanvaard. Integendeel: achter de schermen bereidt blauw-zwart zich voor op een juridisch en sportpolitiek gevecht om het behoud van Club NXT in de Challenger Pro League te verdedigen. Voor Club Brugge staat immers veel meer op het spel dan enkel het niveau van een beloftenploeg.

Het project rond Club NXT is de voorbije jaren uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de Brugse identiteit. Het idee dat talentvolle jongeren wekelijks kunnen proeven van profvoetbal in 1B is niet alleen sportief relevant, maar ook strategisch cruciaal. Het is precies die brug tussen jeugd en eerste ploeg die Club Brugge doet concurreren met opleidingen als die van Anderlecht en Genk.

Toptalenten overtuigen wordt niet makkelijk

De degradatie zou dat hele ecosysteem onder druk zetten. Het voorbije seizoen werd bewust gekozen om bepaalde talenten te sparen in de competitie om hen optimaal te laten presteren in de Youth League, waar Club NXT zelfs de finale bereikte. Dat leverde internationale uitstraling op, maar ging gepaard met wisselvallige resultaten in de Challenger Pro League. Net dat wordt nu als argument tegen hen gebruikt.

Binnen de club leeft de overtuiging dat het model net versterkt moet worden in plaats van afgebroken. Achter de schermen werd al gewerkt aan een competitievere kern voor volgend seizoen in 1B, met het oog op een stabieler traject voor de grootste talenten. Een verplichte terugval naar amateurvoetbal zou dat plan volledig onderuit halen.

De gevolgen zouden bovendien verder reiken dan het sportieve luik. Het risico bestaat dat jonge talenten minder snel voor Club Brugge kiezen als de beloften geen profcompetitie meer spelen. Het project verliest dan zijn aantrekkingskracht in een steeds competitievere Belgische markt voor jeugdspelers. Er wordt immers gevochten voor de grootste talenten, zoals we eerder al schreven.





Verdienmodel op losse schroeven

Ook financieel kan de impact aanzienlijk zijn. Spelers die via Club NXT ervaring opdoen in een profcontext en later worden doorverkocht, vormen een belangrijk deel van het verdienmodel van de club. Dat mechanisme dreigt bij degradatie grotendeels weg te vallen.

Intern wordt daarbij ook gekeken naar concrete dossiers zoals dat van de Sloveense toptalent Tian Nai Koren, die als toekomstproject wordt gezien voor het eerste elftal maar nog rijping nodig heeft in een competitieve omgeving.

De conclusie binnen Jan Breydel is duidelijk: een degradatie van Club NXT is onaanvaardbaar. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, want in principe staan ze ook sterk in hun argumentatie. De regels veranderen tijdens het seizoen lijkt niet meteen stand te houden voor een gewone rechtbank.

Dat Club niet zal terugdeinzen om het zover te trekken, mag duidelijk zijn. De belangen zijn te groot. Anderlecht, Genk en Gent zullen hun beloften immers wel kunnen laten groeien in de Challenger Pro League. De Pro League staat dus voor zijn zoveelste grote uitdaging.