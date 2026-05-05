Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

De strijd om de grootste talenten in België woedt heviger dan ooit. Vooral RSC Anderlecht en Club Brugge staan lijnrecht tegenover elkaar in een ware transferoorlog... maar dan bij de jeugd. En ze laten er geen gras over groeien.

Dat topclubs elkaars talenten proberen weg te kapen, is niets nieuws. Alleen lijkt het dit seizoen intenser dan ooit, nog vóór de zomermercato goed en wel begonnen is. De voorbeelden stapelen zich op en tonen hoe ver beide clubs willen gaan om hun academies te versterken.

Al verschillende talenten weggehaald bij elkaar

Zo haalde Club Brugge Yankuba Ceesay weg uit Neerpede, het opleidingscentrum van Anderlecht. Een duidelijke prik richting de rivaal. Maar paars-wit sloeg meteen terug: het wist op zijn beurt Daevon Balembi los te weken bij Club Brugge. De flankaanvaller tekende een contract tot 2029 en wordt gezien als een van de opvallende talenten van zijn generatie.

Balembi is het prototype van de moderne winger: technisch sterk, snel en tweebenig. Anderlecht ziet in hem een speler die op termijn het verschil kan maken, en dat verklaart waarom ze hem koste wat het kost wilden binnenhalen.

Ook andere clubs worden niet gespaard in deze strijd. Club Brugge plukte Jeoffrey Mbambi weg uit de jeugd van Royal Antwerp FC en haalde met Beau Brughmans – broer van Lucca Brughmans – opnieuw een talent met potentieel binnen, afkomstig uit de opleiding van KRC Genk.

Aan de andere kant blijft Anderlecht zijn netwerk uitbreiden. Met Léon Youki Volpini, een Italiaans-Japans talent dat overkomt van KV Kortrijk, blijft Neerpede zich versterken met internationaal profiel.





13-jarige al grof wild

Opvallend is ook hoe jong die talenten tegenwoordig al worden weggehaald. Een recent voorbeeld is Darnell Kabongo, een amper 13-jarige spits die door Anderlecht werd weggeplukt bij Antwerp. Kabongo maakte indruk met maar liefst 61 doelpunten en 15 assists in de jeugdreeksen en geldt als een uitzonderlijk talent. Dat clubs nu al op die leeftijd zulke spelers binnenhalen, toont hoe fel de concurrentie geworden is.

Waarom die jacht zo intens is? Het antwoord is simpel: jeugdwerking is goud waard geworden. Clubs verdienen miljoenen aan zelf opgeleide spelers en willen dat model verder uitbouwen. Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben de voorbije jaren bewezen dat hun academies een cruciale inkomstenbron zijn.

Daar komt nog een extra factor bij. De beloftenploegen van beide clubs spelen in de Challenger Pro League, en door de wijziging van het competitieformat zullen ze niet langer beschermd zijn tegen degradatie. Dat betekent dat ze competitief moeten blijven. En dus talent nodig hebben dat meteen impact kan maken.

Jeugd is goud waard

De concurrentie beperkt zich bovendien niet tot deze twee clubs. Ook Genk en Antwerp investeren zwaar in hun jeugd, waardoor de vijver waarin gevist wordt steeds kleiner lijkt. Het gevolg: clubs proberen talenten op steeds jongere leeftijd vast te leggen.

Dat maakt het voor spelers én hun omgeving moeilijker om keuzes te maken. Want waar ligt de beste toekomst? Bij de club waar je gevormd bent, of bij de club die het meeste perspectief biedt?

Eén ding is duidelijk: de strijd tussen Anderlecht en Club Brugge wordt niet alleen op het veld uitgevochten. Achter de schermen, in de jeugdacademies, wordt minstens even hard gestreden. En die strijd zal de komende jaren alleen maar heviger worden.