Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

De nederlaag van Union Saint-Gilloise heeft voor commotie gezorgd, en niet alleen door wat er op het veld gebeurde. Volgens analist Marc Degryse verloor Union evenveel na het laatste fluitsignaal als tijdens de wedstrijd zelf.

Vooral de reacties richting de arbitrage vielen Degryse zwaar. Met name Christian Burgess kreeg het te verduren. “De commentaren zorgen terecht voor irritatie”, stelde Degryse scherp in HLN. Hij vond dat de verdediger met zijn uitspraken de grenzen overschreed.

Christian Burgess zijn complottheorieën vallen niet in goede aarde

De rode kaart voor Kevin Mac Allister stond volgens Degryse buiten discussie. “Hij breekt bewust een doelrijpe actie af”, klonk het. “De VAR moet daar niet tussenkomen.” Voor de analist was het een duidelijke beslissing die niet ter discussie hoefde te staan.

Dat Burgess na afloop suggereerde dat er “achter de schermen” zaken spelen, vond Degryse dan weer ongepast. “Dat is frustratie”, zei hij. “Maar als je als ploeg constant op de limiet speelt, dan moet je niet verbaasd zijn dat beslissingen eens tegenvallen.”

De analist verwees ook naar eerdere fases waarin Union volgens hem goed wegkwam. “Hoe vaak hebben we al niet gezegd dat Union geluk had met bepaalde beslissingen?” vroeg hij zich af. Daarbij haalde hij ook een fase aan uit de match tegen Anderlecht, waar Burgess volgens hem een kaart had moeten krijgen.

Union zoekt zelf constant het randje op

Degryse begrijpt dat de emoties hoog oplopen na een nederlaag, zeker na een reeks zonder verlies. Toch vindt hij dat Union de verkeerde focus legt. “Alle energie in de arbitrage steken, dat is niet de houding van een kampioen”, oordeelde hij.





Daarnaast wijst hij op een veranderende perceptie rond de club. Waar Union vorig seizoen nog als de sympathieke uitdager werd gezien, begint dat beeld stilaan te kantelen. “Als je constant het randje opzoekt, hebben mensen er geen probleem mee dat je eens verliest”, klonk het.

Volgens Degryse moet Union dus opletten dat het zijn imago niet verder beschadigt. “Zeker met spelers die zelf hard spelen maar tegelijk de slachtofferrol opnemen”, besloot hij. “Zo verlies je snel veel sympathie.”