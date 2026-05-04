Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 7 reacties
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 338

De nederlaag van Union Saint-Gilloise heeft voor commotie gezorgd, en niet alleen door wat er op het veld gebeurde. Volgens analist Marc Degryse verloor Union evenveel na het laatste fluitsignaal als tijdens de wedstrijd zelf.

Vooral de reacties richting de arbitrage vielen Degryse zwaar. Met name Christian Burgess kreeg het te verduren. “De commentaren zorgen terecht voor irritatie”, stelde Degryse scherp in HLN. Hij vond dat de verdediger met zijn uitspraken de grenzen overschreed.

Christian Burgess zijn complottheorieën vallen niet in goede aarde

De rode kaart voor Kevin Mac Allister stond volgens Degryse buiten discussie. “Hij breekt bewust een doelrijpe actie af”, klonk het. “De VAR moet daar niet tussenkomen.” Voor de analist was het een duidelijke beslissing die niet ter discussie hoefde te staan.

Dat Burgess na afloop suggereerde dat er “achter de schermen” zaken spelen, vond Degryse dan weer ongepast. “Dat is frustratie”, zei hij. “Maar als je als ploeg constant op de limiet speelt, dan moet je niet verbaasd zijn dat beslissingen eens tegenvallen.”

De analist verwees ook naar eerdere fases waarin Union volgens hem goed wegkwam. “Hoe vaak hebben we al niet gezegd dat Union geluk had met bepaalde beslissingen?” vroeg hij zich af. Daarbij haalde hij ook een fase aan uit de match tegen  Anderlecht, waar Burgess volgens hem een kaart had moeten krijgen.

Union zoekt zelf constant het randje op

Degryse begrijpt dat de emoties hoog oplopen na een nederlaag, zeker na een reeks zonder verlies. Toch vindt hij dat Union de verkeerde focus legt. “Alle energie in de arbitrage steken, dat is niet de houding van een kampioen”, oordeelde hij.

Daarnaast wijst hij op een veranderende perceptie rond de club. Waar Union vorig seizoen nog als de sympathieke uitdager werd gezien, begint dat beeld stilaan te kantelen. “Als je constant het randje opzoekt, hebben mensen er geen probleem mee dat je eens verliest”, klonk het.

Volgens Degryse moet Union dus opletten dat het zijn imago niet verder beschadigt. “Zeker met spelers die zelf hard spelen maar tegelijk de slachtofferrol opnemen”, besloot hij. “Zo verlies je snel veel sympathie.”

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
1
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
1
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
6
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
9
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
2
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
10
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
5
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
1
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
1
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
6
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

20:00
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

19:22
12
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
9
'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

19:30
1
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
2
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

19:00
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
2
Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Mr bacardi Mr bacardi over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Vital Verheyen Vital Verheyen over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" IXL IXL over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht? Goro Goro over Anderlecht - Club Brugge: 1-3 --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken Pé_1 Pé_1 over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Alex1898 Alex1898 over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved