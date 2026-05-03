Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Het zijn drukke dagen voor Hugo Vetlesen, maar daar geniet hij duidelijk van. De Noor krijgt heel veel speelkansen bij Club Brugge en dat zorgt ervoor dat hij steeds weer een stap vooruit probeert te zetten. Deze zomer zou wel eens bepalend kunnen zijn voor zijn toekomst.

Vetlesen bepalend bij Club Brugge

Hugo Vetlesen verzamelt de laatste weken meer en meer speelminuten. En daar is de Noor uiteraard heel tevreden over. Dat vergroot immers zijn kansen om met Noorwegen naar het WK te trekken.

Maar Vetlesen droomt uiteraard ook van een transfer, naar een betere ploeg dan Club Brugge. Hij mikt niet zozeer uitsluitend op de Premier League, zo geeft hij mee in een interview met Het Laatste Nieuws.

Mikken op grote competitie

Waar hij van droomt? “Van een top 5-competitie”, klinkt het. “Ik denk ook dat dit nog steeds mogelijk is. Als ik zie dat Maxim De Cuyper, Igor Thiago en anderen er spelen, dan is het niet onmogelijk. Tot voor kort speelde ik samen met die jongens, dus waarom niet.”

Zijn contract bij Club Brugge loopt af medio 2027. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij op dit moment drie miljoen euro aan marktwaarde, al zal dit waarschijnlijk wel nog wat stijgen bij de volgende update na de competitie.

Geen contractbesprekingen

Van contractbesprekingen op Jan Breydel is momenteel echter nog geen sprake. “Neen, maar ik wil gerust eens luisteren”, vertelt hij klaar en duidelijk. “Het is niet aan mij — Club Brugge moet die beslissing nemen.”

Nochtans is het blijkbaar het ideale moment bij Club Brugge. Er zijn de voorbije dagen heel wat zaken aangekondigd, zoals ook Hans Vanaken en Brandon Mechele die een nieuwe overeenkomst afsloten. De timing is ideaal voor Vetlesen, maar het is wel complex, zo voegt hij er nog aan toe.

Welke club past bij Vetlesen?

In het najaar was nog te horen dat Club Brugge Vetlesen zelfs met verlies van de hand wou doen, door de tegenvallende resultaten. Op dit moment zijn er geen grote transfergeruchten rond de Noor, waarbij eenzelfde ploeg in meerdere bronnen telkens weer genoemd wordt.

Enkele namen werden al eens genoemd, maar echt concreet zijn die niet: PAOK, Slavia Praag en Trabzonspor passeerden al de revue. Als wij enkele voorstellen mogen doen, dan komen we bij volgende clubs uit.

Voor Hugo Vetlesen lijkt een stap naar de subtop van de Bundesliga het meest logisch, met clubs als SC Freiburg of Union Berlin waar zijn loopvermogen en scorend vermogen passen bij het hoge tempo en pressingvoetbal.

Ook de Serie A (bv. Bologna FC 1909) is een optie, al ligt het tempo daar lager. Alternatieven zijn de Eredivisie (zoals AZ Alkmaar) waar hij offensief kan uitblinken, of financieel interessante competities zoals Süper Lig in Turkije en Super League in Griekenland. Een absolute toptransfer lijkt voorlopig minder waarschijnlijk, een tussenstap richting een sterke subtopclub is het meest realistisch.

