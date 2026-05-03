KV Mechelen
1-0
KAA Gent
(Kerim Mrabti) Bouke Boersma 17'
Datum: 03/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Achter de Kazerne
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6
Kevin Vanbuggenhout
Foto: © photonews

Het onderlinge duel tussen KV Mechelen en KAA Gent kon wel eens bepalend zijn in de strijd om de Europese tickets. Malinwa had genoeg aan een treffer van Boersma om over Gent naar de vijfde plaats te springen. De Buffalo's lieten de gelijkmaker immers liggen van op de stip.

Beide ploegen zochten dus nog naar de eerste zege en hadden op de vorige speeldag een thuisnederlaag geleden. De twee coaches vonden één wijziging wel genoeg. Vanderbiest dacht achteraan meer solide te staan met St. Jago aan de aftrap. De Mil rekende op Kadri om meer voetballend vermogen te tonen. Dat voetballend vermogen is natuurlijk nergens te bespeuren als je de wedstrijd moet ondergaan.

Gent niet wakker in eerste halfuur

Dat is wat Gent overkwam in een groot deel van de eerste helft. Het mocht al blij zijn dat Hashioka na een paar minuten Boersma genoeg hinderde. Anders had de spits in een leeg doel kunnen binnentikken. De volgende keer dat Boersma dreigde was het wel prijs. De Nederlander hield zich sterk overeind tegen Volckaert, nadat Mrabti de uittrap van Miras doorkopte.

Oog in oog met Roef schoof Boersma de verdiende 1-0 in doel. Zijn derde doelpunt al in deze play-offs. Niet slecht voor iemand die niet lang geleden nog in de Nederlandse tweede klasse voetbalde. Daarna werd het ook bij KVM offensief wat minder. Gent kwam meer in de match, maar vond geen enkele opening in de eerste 45 minuten. 

De Mil grijpt in en Vanderbiest doet tegenzet

De Mil was er daar duidelijk niet over te spreken: hij verving Skoras en spitsen Dean en Kanga aan de rust. De drie invallers toonden zich meteen, maar hun vizier stond niet op scherp. De beste mogelijkheid was voor Cissé, na een slechte inspeelpass van Halhal. De Senegalees besloot over. De tegenzet van Vanderbiest was om met Salifou snel een defensieve middenvelder in te brengen die voor meer duelkracht moest zorgen.



De riskante tackle van Halhal op Cissé in de zestien was er wel een bewijs van dat Mechelen het moeiljker kreeg. Ref Bourdeaud'hui wees naar de stip. Kadri zette zich achter de bal, Miras ranselde zijn elfmeter echter knap uit de hoek. De penalty was lang het enige Gentse schot tussen de palen. Dan weet je ook wel waar het schoentje wringt.

Het bleef echter bijzonder spannend tot het einde. Mechelen gaf nog een klein cadeautje weg in de extra tijd. Hong besloot vanuit een scherpe hoek op Miras en de 2 op 15 voor de Buffalo's was een feit. KV Mechelen springt over Gent naar de vijfde plek en heeft amper 1 punt minder dan Anderlecht, dat vandaag wel nog speelt tegen Club Brugge.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/24 (37.5%)
St. Jago Tommy 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Halhal Redouane   90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Marsa Jose 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
Antonio Bill 80' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Servais Mathis   89' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Koudou Therence 89' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Mrabti Kerim A 56' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 1' 7.0  
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 1' 6.8  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bafdili Bilal 0'  
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Salifou Dikeni 34' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Decoene Massimo 10' 6.7 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.8 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Van Der Heyden Siebe   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 52/63 (82.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Volckaert Matties 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 53/57 (93%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Hashioka Daiki 83' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Skoras Michal 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Sleutelpasses: 1
De Vlieger Tibe 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Araujo Tiago 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Kadri Abdelkahar   70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Dean Max 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanga Wilfried 45' 6.1 -
Bank
Evers Bas 0'  
Cisse Ibrahima 45' -
Omgba Aimé 20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Sonko Momodou 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Ito Atsuki 0'  
Delorge Mathias 0'  
Hong Hyun-Seok 7' 6.4  
  • Schoten op doel: 1/1
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Vernemmen Hannes 0'  
Herbeleef KV Mechelen - KAA Gent
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45

Als Eviva España Achter de Kazerne van de tribunes rolt, weet je wie de held is. Gent is zonder punten moeten afdruipen omdat Nacho Miras de penalty van Kadri stopte. De Sp...

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15

Volgens zijn collega Fred Vanderbiest had Rik De Mil zijn spelers bij de rust een bolwassing gegeven. De trainer van Gent drukt zijn spelers met de neus op de feiten, hoewe...

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30

KAA Gent zit stilaan in de hoek waar de klappen vallen. Ook op bezoek bij KV Mechelen werd andermaal geen punt gepakt, waardoor De Kakkers nu pas zesde staan in de Champion...

Vooraf

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45

Het woord 'moeten' wordt al eens bovengehaald in de Champions' Play-offs, en dat op vijf speeldagen van het einde. KV Mechelen en Gent zijn de enige ploegen zonder zege. In...

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge
