KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

Het onderlinge duel tussen KV Mechelen en KAA Gent kon wel eens bepalend zijn in de strijd om de Europese tickets. Malinwa had genoeg aan een treffer van Boersma om over Gent naar de vijfde plaats te springen. De Buffalo's lieten de gelijkmaker immers liggen van op de stip.

Beide ploegen zochten dus nog naar de eerste zege en hadden op de vorige speeldag een thuisnederlaag geleden. De twee coaches vonden één wijziging wel genoeg. Vanderbiest dacht achteraan meer solide te staan met St. Jago aan de aftrap. De Mil rekende op Kadri om meer voetballend vermogen te tonen. Dat voetballend vermogen is natuurlijk nergens te bespeuren als je de wedstrijd moet ondergaan.

Gent niet wakker in eerste halfuur

Dat is wat Gent overkwam in een groot deel van de eerste helft. Het mocht al blij zijn dat Hashioka na een paar minuten Boersma genoeg hinderde. Anders had de spits in een leeg doel kunnen binnentikken. De volgende keer dat Boersma dreigde was het wel prijs. De Nederlander hield zich sterk overeind tegen Volckaert, nadat Mrabti de uittrap van Miras doorkopte.

Oog in oog met Roef schoof Boersma de verdiende 1-0 in doel. Zijn derde doelpunt al in deze play-offs. Niet slecht voor iemand die niet lang geleden nog in de Nederlandse tweede klasse voetbalde. Daarna werd het ook bij KVM offensief wat minder. Gent kwam meer in de match, maar vond geen enkele opening in de eerste 45 minuten.

De Mil grijpt in en Vanderbiest doet tegenzet

De Mil was er daar duidelijk niet over te spreken: hij verving Skoras en spitsen Dean en Kanga aan de rust. De drie invallers toonden zich meteen, maar hun vizier stond niet op scherp. De beste mogelijkheid was voor Cissé, na een slechte inspeelpass van Halhal. De Senegalees besloot over. De tegenzet van Vanderbiest was om met Salifou snel een defensieve middenvelder in te brengen die voor meer duelkracht moest zorgen.







De riskante tackle van Halhal op Cissé in de zestien was er wel een bewijs van dat Mechelen het moeiljker kreeg. Ref Bourdeaud'hui wees naar de stip. Kadri zette zich achter de bal, Miras ranselde zijn elfmeter echter knap uit de hoek. De penalty was lang het enige Gentse schot tussen de palen. Dan weet je ook wel waar het schoentje wringt.

Het bleef echter bijzonder spannend tot het einde. Mechelen gaf nog een klein cadeautje weg in de extra tijd. Hong besloot vanuit een scherpe hoek op Miras en de 2 op 15 voor de Buffalo's was een feit. KV Mechelen springt over Gent naar de vijfde plek en heeft amper 1 punt minder dan Anderlecht, dat vandaag wel nog speelt tegen Club Brugge.