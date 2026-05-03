Kevin Vanbuggenhout
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"
Als Eviva España Achter de Kazerne van de tribunes rolt, weet je wie de held is. Gent is zonder punten moeten afdruipen omdat Nacho Miras de penalty van Kadri stopte. De Spaanse doelman kon de elfmeter duidelijk goed 'lezen'.

Miras vervulde zo de rol die hij ambieert. "Ik wil graag de held zijn", geeft hij breed glimlachend toe. "Ik zat eerder in het seizoen bij enkele penalty's wel in de buurt van de bal, maar ik stopte er maar eentje. Ik analyseer natuurlijk de penalty's met keeperstrainer Stef Pauwels. Kadri houdt ervan om lang te wachten, ik had wel het gevoel dat hij daar zou trappen."

De Algerijn mikte naar de hoek rechts van Miras. "Hij trapt de meeste penalty's naar die kant. Daar heb ik op vertrouwd, want soms ga je als keeper te veel nadenken. De vorige matchen maakte ik fouten, dat mag je gerust zeggen." Vooral tegen STVV blunderde Miras vlak voor rust op een voorzet. "Het was een atypische fout van mij. Ik heb in mijn carrière niet al te veel zulke fouten meegemaakt."

Miras legt de lat hoog voor zichzelf

Het was dan ook een lastige week voor hem. "Verliezen en tien goals slikken in twee matchen, dat hakt er wel in. Voor die twee matchen dacht ik niet dat ik de beste keeper ter wereld was en daarna dacht ik niet dat ik de slechtste keeper ter wereld was. Het was aan mezelf om te reageren. Niemand eist meer van mezelf dan ikzelf."

Trainer Fred Vanderbiest is niet verrast dat Miras zich mentaal sterk toont. "Iedereen maakt wel eens een fout. Als ik iedereen zou vervangen die een fout maakt, kan ik elke match vier of vijf wijzigingen doorvoeren. Vergeet niet dat Nacho dit seizoen tien of twaalf punten voor ons heeft gepakt. Hij voelt het vertrouwen van iedereen en geeft dat vandaag dubbel en dik terug."

Fantastische redding van KVM-doelman

Iemand die zo'n seizoen speelt, steun je ook al makkelijker. "Ik ga niet op dezelfde nagel blijven kloppen als iemand één of twee foutjes maakt. Je moet je daar als speler ook boven kunnen zetten. Dat maakt ook deel uit van het prof zijn. Het zijn ook geen kleuters. Nacho pakt die strafschop fantastisch, want ik vond 'm niet zo slecht getrapt."

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

17:15
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

LIVE: Stortbui boven het Lotto Park

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

