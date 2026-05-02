Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

De finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League gaat tussen Lommel en Beerschot, de nummers 5 en 3 uit de reguliere competitie. Het is Lommel dat in de heenmatch een goede zaak gedaan heeft. Het zakt volgende week af naar Het Kiel met een marge van twee doelpunten.

Lommel begon voor eigen publiek het best en bekroonde zich met het einde van het openingskwartier in zicht. Schoofs liep zich vrij op hoekschop en knikte mooi in de rechterhoek binnen (1-0). Beerschot was nog niet goed bekomen van die achterstand of de score werd al verdubbeld. Lommel was immers snel opnieuw in de gevarenzone.

Na een voorzet van op rechts van doelpuntenmaker Schoofs kopte uitgerekend Reyners netjes in de linkerbenedenhoek (2-0). De ex-speler van Beerschot zette de thuisploeg op rozen. De spanning keerde echter ook weer snel terug. Beerschot scoorde bij zijn eerste kans. Van Eenoo kopte raak na een voorzet van Dagba: 2-1.

Beerschot rook bloed en had daarna gedurende een periode de betere kansen. Een deviatie van Vula likte kort na de pauze de paal. Naarmate de wedstrijd vorderde had Lommel zijn organisatie wel steeds beter op orde. Beerschot kon dan wel de bal monopoliseren, maar het was moeilijk om de openingen te vinden. Met een krappe score op het bord was het zaak om zeker niet in eigen voet te schieten.

Dat deden ze bij Beerschot wel: Guendouz kwam te laat bij een tussenkomst en moest met een tweede geel vroegtijdig naar de kant. Er waren nog een tiental minuten te spelen. Lommel liet de mogelijkheid niet liggen om tegen een man minder de score uit te diepen. Een mooi schot van Le Grand zorgde nog voor de 3-1. Een tik toch voor Beerschot.



Lees ook... Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club›

Beerschot moet twee doelpunten ophalen

Een 3-1 of een 2-1 na de heenmatch is een wereld van verschil in een dubbele confrontatie. Sowieso valt de definitieve beslissing pas op zaterdag 9 mei op Het Kiel. In de return moet blijken of Beerschot of Lommel de tegenstander wordt van Dender. Beerschot moet dus een achterstand van twee treffers goedmaken.