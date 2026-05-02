Kevin Vanbuggenhout
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs
De finale van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League gaat tussen Lommel en Beerschot, de nummers 5 en 3 uit de reguliere competitie. Het is Lommel dat in de heenmatch een goede zaak gedaan heeft. Het zakt volgende week af naar Het Kiel met een marge van twee doelpunten.

Lommel begon voor eigen publiek het best en bekroonde zich met het einde van het openingskwartier in zicht.  Schoofs liep zich vrij op hoekschop en knikte mooi in de rechterhoek binnen (1-0). Beerschot was nog niet goed bekomen van die achterstand of de score werd al verdubbeld. Lommel was immers snel opnieuw in de gevarenzone.

Na een voorzet van op rechts van doelpuntenmaker Schoofs kopte uitgerekend Reyners netjes in de linkerbenedenhoek (2-0). De ex-speler van Beerschot zette de thuisploeg op rozen. De spanning keerde echter ook weer snel terug. Beerschot scoorde bij zijn eerste kans. Van Eenoo kopte raak na een voorzet van Dagba: 2-1.

Beerschot rook bloed en had daarna gedurende een periode de betere kansen. Een deviatie van Vula likte kort na de pauze de paal. Naarmate de wedstrijd vorderde had Lommel zijn organisatie wel steeds beter op orde. Beerschot kon dan wel de bal monopoliseren, maar het was moeilijk om de openingen te vinden. Met een krappe score op het bord was het zaak om zeker niet in eigen voet te schieten.

Dat deden ze bij Beerschot wel: Guendouz kwam te laat bij een tussenkomst en moest met een tweede geel vroegtijdig naar de kant. Er waren nog een tiental minuten te spelen. Lommel liet de mogelijkheid niet liggen om tegen een man minder de score uit te diepen. Een mooi schot van Le Grand zorgde nog voor de 3-1. Een tik toch voor Beerschot.

Beerschot moet twee doelpunten ophalen

Een 3-1 of een 2-1 na de heenmatch is een wereld van verschil in een dubbele confrontatie. Sowieso valt de definitieve beslissing pas op zaterdag 9 mei op Het Kiel. In de return moet blijken of Beerschot of Lommel de tegenstander wordt van Dender. Beerschot moet dus een achterstand van twee treffers goedmaken.

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

