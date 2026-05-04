Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

De discussie rond de aanvalslinie van Anderlecht blijft groeien, zeker na de prestaties van de voorbije weken. Thorgan Hazard dartelt nog altijd rond in de punt van de aanval bij paars-wit, maar het is Mihajlo Cvetkovic die scoort als hij die positie krijgt.

De Servische aanvaller scoorde in de Champions’ Play-offs al vier van de acht Anderlecht-doelpunten telkens wanneer hij in de spits werd uitgespeeld, maar hij blijft elke match naar de flank geduwd worden. Pas later in de wedstrijden mag hij op zijn natuurlijke positie gaan voetballen.

Cvetkovic op de linkerflank blijft vreemd

Cvetkovic zelf bleef diplomatisch in zijn reactie toen we hem er gisteren naar vroegen. “Voor mij is het hetzelfde, ik speel waar de coach mij nodig heeft”, klonk het. “Ik scoor elke wedstrijd waarin ik in de spits sta, maar het belangrijkste blijft het team.” Toch vermoeden we dat hij liever niet verbannen wordt naar de flank, waar hij een deel van zijn kwaliteiten verliest.

Opvallend is dat coach Jérémy Taravel hem systematisch op de linkerflank zet om Thorgan Hazard op het veld te houden. En dat begint ook een probleem te worden, want Hazard bereikt ook al weken niet het niveau dat je van hem mag verwachten.

Cvetkovic geeft aan dat hij geen problemen heeft met de keuze van de coach, maar tussen de lijnen door blijft het duidelijk dat zijn impact centraal veel groter is. “Ik heb er geen probleem mee, maar ik scoor wel makkelijker in de spits”, luidt het eerlijk.

Thorgan Hazard bereikt al weken niet het niveau dat van hem verwacht wordt

Opvallend: Cvetkovic heeft ook een goeie wisselwerking met Bertaccini. Ook tegen Club gaf de ene de assist voor de andere. De twee vinden elkaar goed, maar de vraag is wat richting de bekerfinale nu de beste opstelling is. En durft Taravel straks Hazard op de bank te zetten?



Met vier doelpunten in beperkte speeltijd als centrumspits is Cvetkovic momenteel de meest efficiënte afwerker in de kern. Dat maakt het moeilijk te begrijpen waarom hij structureel op een andere positie wordt uitgespeeld.

Cvetkovic is een afwerker pur sang

In een fase waarin Anderlecht het moeilijk heeft en zelfs drie nederlagen op rij slikte, lijkt doelgerichtheid net de sleutel. De keuze om Hazard vast in de ploeg te houden op tien of links, ten koste van de meest productieve afwerker, roept daarom vragen op.

Cvetkovic zelf wil de polemiek niet voeden. “We gaan stap voor stap, wedstrijd per wedstrijd”, zei hij nog. Maar buiten de kleedkamer blijft de vaststelling hangen: de man met het grootste scorend vermogen van paars-wit staat niet op de plek waar hij het meest beslissend is.

Richting de bekerfinale moet daar toch eens een aardig woordje over gesproken worden bij Anderlecht. Veel kansen krijg je niet tegen Union en Anderlecht heeft het al moeilijk om veel mogelijkheden af te dwingen.

Dan is het misschien niet slecht om een afwerker pur sang vooraan te zetten. Iemand die een neus heeft voor doelpunten en om op de juiste plaats te staan. Hazard blijft te veel zwerven waardoor er meestal geen aanspeelpunt vooraan is. En de Serviër kan ook oorlog maken...