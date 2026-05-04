Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Zorgen rond Alex Ferguson zondagmiddag in Old Trafford. De legendarische ex-trainer van Manchester United werd vlak voor de topper tegen Liverpool FC naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zich onwel voelde.

Volgens Britse media ging het om een voorzorgsmaatregel. De 84-jarige Ferguson zou intussen buiten gevaar zijn, wat meteen voor opluchting zorgde bij fans en betrokkenen. De Schot is nog steeds een vaste aanwezige op thuiswedstrijden van United en zat ook zondag in het stadion.

Sir Alex Ferguson is buiten gevaar

Na afloop van de wedstrijd, die Manchester United met 3-2 wist te winnen, werd interimcoach Michael Carrick gevraagd naar de toestand van Ferguson. “Ik heb geen update”, klonk het. “Ik hoorde het nieuws voor de wedstrijd en dat raakte me wel. We hopen allemaal dat hij in goede gezondheid is.”

Tijdens de wedstrijd zelf lieten de supporters van Manchester United zich ook horen. In de eerste helft werd de naam van Ferguson luid gescandeerd, een duidelijk teken van steun voor de man die wordt beschouwd als de grootste trainer uit de clubgeschiedenis.

Ferguson werd eerder op de dag nog gespot in het stadion, waar hij traditioneel plaatsneemt in de bestuursloge. Hij blijft, ondanks zijn leeftijd, nauw betrokken bij de club waar hij jarenlang successen vierde.

De grootste trainer uit de clubgeschiedenis

De gezondheid van de Schot ligt al langer gevoelig. In 2018 kreeg hij een levensbedreigende hersenbloeding, waarvan hij later aangaf dat die zijn kijk op het leven had veranderd. Sindsdien gaat hij bewuster om met zijn gezondheid.



Lees ook... 🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool›

De erelijst van Ferguson bij Manchester United is indrukwekkend. Tijdens zijn periode van meer dan 26 jaar won hij onder meer 13 landstitels in de Premier League en twee keer de UEFA Champions League.

Het nieuws van zijn ziekenhuisopname zorgde zondag voor bezorgdheid in de voetbalwereld, maar de eerste berichten zijn dus geruststellend. Fans hopen vooral dat Ferguson snel opnieuw in goede gezondheid op de tribunes van Old Trafford zal verschijnen.