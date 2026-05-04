Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Zorgen rond Alex Ferguson zondagmiddag in Old Trafford. De legendarische ex-trainer van Manchester United werd vlak voor de topper tegen Liverpool FC naar het ziekenhuis gebracht nadat hij zich onwel voelde.

Volgens Britse media ging het om een voorzorgsmaatregel. De 84-jarige Ferguson zou intussen buiten gevaar zijn, wat meteen voor opluchting zorgde bij fans en betrokkenen. De Schot is nog steeds een vaste aanwezige op thuiswedstrijden van United en zat ook zondag in het stadion.

Sir Alex Ferguson is buiten gevaar

Na afloop van de wedstrijd, die Manchester United met 3-2 wist te winnen, werd interimcoach Michael Carrick gevraagd naar de toestand van Ferguson. “Ik heb geen update”, klonk het. “Ik hoorde het nieuws voor de wedstrijd en dat raakte me wel. We hopen allemaal dat hij in goede gezondheid is.”

Tijdens de wedstrijd zelf lieten de supporters van Manchester United zich ook horen. In de eerste helft werd de naam van Ferguson luid gescandeerd, een duidelijk teken van steun voor de man die wordt beschouwd als de grootste trainer uit de clubgeschiedenis.

Ferguson werd eerder op de dag nog gespot in het stadion, waar hij traditioneel plaatsneemt in de bestuursloge. Hij blijft, ondanks zijn leeftijd, nauw betrokken bij de club waar hij jarenlang successen vierde.

De grootste trainer uit de clubgeschiedenis

De gezondheid van de Schot ligt al langer gevoelig. In 2018 kreeg hij een levensbedreigende hersenbloeding, waarvan hij later aangaf dat die zijn kijk op het leven had veranderd. Sindsdien gaat hij bewuster om met zijn gezondheid.

De erelijst van Ferguson bij Manchester United is indrukwekkend. Tijdens zijn periode van meer dan 26 jaar won hij onder meer 13 landstitels in de Premier League en twee keer de UEFA Champions League.

Het nieuws van zijn ziekenhuisopname zorgde zondag voor bezorgdheid in de voetbalwereld, maar de eerste berichten zijn dus geruststellend. Fans hopen vooral dat Ferguson snel opnieuw in goede gezondheid op de tribunes van Old Trafford zal verschijnen.

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

Premier League

 Speeldag 35
Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 3-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 3-0 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 1-2 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 16:00 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 21:00 Manchester City Manchester City

