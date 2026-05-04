Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Club Brugge pakte in het Lotto Park een overtuigende 1-3-zege tegen Anderlecht en nestelde zich zo aan de leiding in de Champions' Play-offs. Toch waren ze bij blauw-zwart niet helemaal tevreden na afloop. Ze hadden een pak meer kunnen scoren. Vrij pijnlijk voor Anderlecht.

Blikvanger van de avond was Christos Tzolis, die werd uitgeroepen tot Man van de Match. De flankaanvaller speelde een sterke partij en was voortdurend dreigend, maar besefte achteraf ook dat hij zijn statistieken nog meer had kunnen aandikken.

“Ik besef dat ik meer had moeten scoren”, gaf Tzolis eerlijk toe. “We hadden efficiënter kunnen zijn.” De Griek liet zich meerdere keren opmerken in het strafschopgebied, maar botste onder meer op doelman Colin Coosemans en miste zo de kans om de wedstrijd sneller in een definitieve plooi te leggen.

Drie of vier keer meer kunnen scoren

Die analyse werd ook doorgetrokken naar de prestatie van het hele team. Club Brugge domineerde grote delen van de wedstrijd en creëerde een pak kansen, maar liet na om die overwicht om te zetten in een nog ruimere voorsprong. “We hadden nog drie of vier keer extra kunnen scoren”, aldus Tzolis.

Ook Hugo Vetlesen zat op dezelfde lijn. De Noor zag een ploeg die steeds beter begint te draaien, maar tegelijk nog efficiënter moet worden. “Zelfs in de eerste helft hadden we al meer kunnen scoren”, klonk het. “En na rust kregen we opnieuw meerdere grote kansen.”

Dat Club Brugge het zichzelf onnodig moeilijk maakte, bleek ook uit de tegentreffer. Vetlesen leed balverlies in de opbouw, waarna Anderlecht kon scoren. “Ik zocht een voetballende oplossing en verloor de bal”, gaf hij toe. “Dat is jammer, maar uiteindelijk hebben we het wel afgemaakt.”

Zonder Vetlesen tegen STVV

Vetlesen is trouwens geschorst tegen STVV waardoor Onyedika weer in de ploeg zal komen. Ondanks die kanttekeningen overheerst het vertrouwen bij blauw-zwart. De ploeg van Ivan Leko lijkt op het juiste moment in vorm te komen en profiteert optimaal van het puntenverlies van de concurrentie. Tegelijk hamert Leko op scherpte en focus, iets wat zijn spelers duidelijk hebben opgepikt.

Met nog vier wedstrijden te gaan en drie thuismatchen in het vooruitzicht heeft Club Brugge alles in handen. Maar als er één werkpunt is dat na deze topper duidelijk naar voren komt, dan is het de efficiëntie voor doel. 

