Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

Er zijn harde woorden gevallen bij KAA Gent na de nederlaag op het veld van KV Mechelen. Siebe Van der Heyden windt er geen doekjes om. Het zal in de volgende vier matchen op een heel andere manier moeten verlopen.

"We gaan de koppen bij mekaar moeten steken", concludeert Van der Heyden. "Zo kan het niet verder. Als je naar ons aantal gemaakte doelpunten kijkt: dat is dramatisch." Waaraan ligt het dat Gent in Mechelen zo slap startte? "Dat is de vraag die je heel vaak krijgt na zo'n wedstrijd. Als je zo aan een zespuntenmatch begint, moet je in de spiegel kijken."

Van der Heyden hoopt dan ook dat iedereen dit zal doen. "Er was zeker niet bij iedereen genoeg scherpte. Ik vind van mezelf ook dat ik meer kan doen. Het was zeker niet zo dat ik beter speelde dan een ander. Nu wordt het alles of niets tegen Anderlecht. Ik kan blijven zeggen dat we de dingen moeten analyseren, maar zo word je wel beter."

Van der Heyden wil dat heel Gent in de spiegel kijkt

De centrale verdediger heeft een duidelijke wens. "Ik hoop dat iedereen in de spiegel kijkt en op een ander niveau kan presteren in de volgende wedstrijden. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg, ik vind het altijd spijtig als het er niet uitkomt. Nee, ik ga niet zeggen dat het crisis is in Gent. Ik zeg in de eerste plaats dat we meer moeten creëren."

Het is immers ook niet mogelijk om elke keer de nul te houden. "Als je niet scoort, kun je geen wedstrijd winnen. Het kan niet dat een penalty na meer dan zestig minuten het eerste schot op doel is. Dat is onacceptabel. Ik hoop en ik denk dat iedereen het beseft. Je kunt het beseffen, maar je moet er ook iets aan doen."

Van der Heyden neemt het op voor Kadri

Lees ook... "Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit›

Van der Heyden zet opvallend genoeg Kadri, die de elfmeter miste, wel uit de wind. "Ondanks die heel slechte eerste helft kon de penalty misschien wel het keerpunt zijn. Dan ga je er misschien nog over. Kadri is een van de jongens die op zijn minst nog een flits kan brengen of een actie kan maken. Ik neem hem niets kwalijk."