Reactie Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Er zijn harde woorden gevallen bij KAA Gent na de nederlaag op het veld van KV Mechelen. Siebe Van der Heyden windt er geen doekjes om. Het zal in de volgende vier matchen op een heel andere manier moeten verlopen.

"We gaan de koppen bij mekaar moeten steken", concludeert Van der Heyden. "Zo kan het niet verder. Als je naar ons aantal gemaakte doelpunten kijkt: dat is dramatisch." Waaraan ligt het dat Gent in Mechelen zo slap startte? "Dat is de vraag die je heel vaak krijgt na zo'n wedstrijd. Als je zo aan een zespuntenmatch begint, moet je in de spiegel kijken."

Van der Heyden hoopt dan ook dat iedereen dit zal doen. "Er was zeker niet bij iedereen genoeg scherpte. Ik vind van mezelf ook dat ik meer kan doen. Het was zeker niet zo dat ik beter speelde dan een ander. Nu wordt het alles of niets tegen Anderlecht. Ik kan blijven zeggen dat we de dingen moeten analyseren, maar zo word je wel beter."

De centrale verdediger heeft een duidelijke wens. "Ik hoop dat iedereen in de spiegel kijkt en op een ander niveau kan presteren in de volgende wedstrijden. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg, ik vind het altijd spijtig als het er niet uitkomt. Nee, ik ga niet zeggen dat het crisis is in Gent. Ik zeg in de eerste plaats dat we meer moeten creëren."

Het is immers ook niet mogelijk om elke keer de nul te houden. "Als je niet scoort, kun je geen wedstrijd winnen. Het kan niet dat een penalty na meer dan zestig minuten het eerste schot op doel is. Dat is onacceptabel. Ik hoop en ik denk dat iedereen het beseft. Je kunt het beseffen, maar je moet er ook iets aan doen."

Van der Heyden zet opvallend genoeg Kadri, die de elfmeter miste, wel uit de wind. "Ondanks die heel slechte eerste helft kon de penalty misschien wel het keerpunt zijn. Dan ga je er misschien nog over. Kadri is een van de jongens die op zijn minst nog een flits kan brengen of een actie kan maken. Ik neem hem niets kwalijk."

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

