Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Pieter Gerkens werd afgelopen zomer door KAA Gent uitgeleend aan Cercle Brugge. Nu het einde van het seizoen nadert is het uitkijken of de Vereniging de aankoopoptie in de huurovereenkomst zal lichten.

Uitgeleend door KAA Gent

Pieter Gerkens heeft er een goed seizoen opzitten bij Cercle Brugge, al had hij zijn ploeg natuurlijk liever hoger zien eindigen dan de tweede plek in de Relegation Play-offs, want daar wordt niemand vrolijk van.

Gerkens speelde dit seizoen 36 wedstrijden mee met Cercle Brugge. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en één assist. Zal dat voldoende zijn voor de Vereniging om de aankoopoptie in zijn contract te lichten?

Tijd tot eind mei

De tijd begint alvast te dringen. “Er is tot eind mei een optie die Cercle moet lichten. Er is nog niet gepraat omdat beide partijen zich wilden focussen op het sportieve. Er zal binnenkort wel gepraat worden, veronderstel ik”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Mocht dat niet gebeuren, dan moet Gerkens terug naar KAA Gent. Hij ligt daar nog tot midden 2027 onder contract. Gerkens hoopt dat hij bij Cercle Brugge kan blijven, want hij vindt het wel belangrijk om veel speelminuten te krijgen.

Ook aankoopoptie voor Vanzeir

Hoeveel de aankoopoptie op Gerkens is, is niet duidelijk. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 800.000 euro. Er is nog wat tijd voor Cercle en Gerkens, dus afwachten wat het worden zal.





Gerkens is trouwens niet de enige speler van KAA Gent die bij Cercle Brugge speelt. Dante Vanzeir werd in januari van dit jaar nog uitgeleend door de Buffalo’s. Ook bij hem zit er een aankoopoptie in de huurovereenkomst.