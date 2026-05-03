Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

RSC Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Club Brugge in een voor beide ploegen belangrijk duel met oog op de Europese tickets en de titel in de Champions' Play-offs. Bij Anderlecht hebben ze zich ten volle voorbereid op de zaak.

Op 14 mei is er de bekerfinale tegen Union SG waar Anderlecht alles op alles zal zetten om een hoog Europees ticket te pakken. Maar als het in die wedstrijd verkeerd loopt in de Brusselse derby, is het maar beter dat ze zo hoog mogelijk raken in de competitie.

RSC Anderlecht gaat er vol voor in aanloop naar duel met Club Brugge

De vierde plaats is ook goed voor Europees voetbal als Union de Beker pakt. En dus kan een overwinning tegen Club Brugge paars-wit goed van pas komen. Nathan De Cat is er mogelijk opnieuw bij en dat scheelt toch wel heel wat.

De Brusselaars hebben deze week alles op alles gezet om zich ten volle voor te bereiden op de wedstrijd tegen Club Brugge. Daarbij ook onder meer een stage van twee dagen - of een teambuilding zo u wil, want wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk.

Anderlecht trok twee dagen naar ... Parijs

Wat wél al duidelijk is, is volgens Het Nieuwsblad de toch wel unieke locatie van de teambuilding of stage. De selectie van Anderlecht trok namelijk voor een meerdaagse naar ... Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Opvallend, op zijn minst.

Lees ook... LIVE: Stortbui boven het Lotto Park›

Eens een andere lucht en omgeving? Het kan helpen om de stress er even af te halen. Rest de vraag of het ook zal helpen tegen Club Brugge. Het antwoord krijgen we vanaf 18.30 uur in het Lotto Park in Anderlecht. Onze man ter plaatse zal u verder op de hoogte houden over de zaak.