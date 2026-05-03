Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Club Brugge in een voor beide ploegen belangrijk duel met oog op de Europese tickets en de titel in de Champions' Play-offs. Bij Anderlecht hebben ze zich ten volle voorbereid op de zaak.

Op 14 mei is er de bekerfinale tegen Union SG waar Anderlecht alles op alles zal zetten om een hoog Europees ticket te pakken. Maar als het in die wedstrijd verkeerd loopt in de Brusselse derby, is het maar beter dat ze zo hoog mogelijk raken in de competitie.

RSC Anderlecht gaat er vol voor in aanloop naar duel met Club Brugge

De vierde plaats is ook goed voor Europees voetbal als Union de Beker pakt. En dus kan een overwinning tegen Club Brugge paars-wit goed van pas komen. Nathan De Cat is er mogelijk opnieuw bij en dat scheelt toch wel heel wat.

De Brusselaars hebben deze week alles op alles gezet om zich ten volle voor te bereiden op de wedstrijd tegen Club Brugge. Daarbij ook onder meer een stage van twee dagen - of een teambuilding zo u wil, want wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk.

Anderlecht trok twee dagen naar ... Parijs

Wat wél al duidelijk is, is volgens Het Nieuwsblad de toch wel unieke locatie van de teambuilding of stage. De selectie van Anderlecht trok namelijk voor een meerdaagse naar ... Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Opvallend, op zijn minst.

Lees ook... LIVE: Stortbui boven het Lotto Park
Eens een andere lucht en omgeving? Het kan helpen om de stress er even af te halen. Rest de vraag of het ook zal helpen tegen Club Brugge. Het antwoord krijgen we vanaf 18.30 uur in het Lotto Park in Anderlecht. Onze man ter plaatse zal u verder op de hoogte houden over de zaak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Stortbui boven het Lotto Park Live

LIVE: Stortbui boven het Lotto Park

18:13
'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00
4
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30
2
Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

18:00
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
2
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

17:00
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

16:30
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
4
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
4
Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

13:30
5
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

15:00
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
1
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
28
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

11:00
2
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
13
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
1
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
31
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

08:30
6
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

02/05
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
1
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
1
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
6
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

02/05
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Anderlecht - Club Brugge: - FCB vo altijd FCB vo altijd over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Timmy89 Timmy89 over 'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez' bink bink over Antwerp - Standard: 0-5 Paa'ke Paa'ke over Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger" Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos" H.J. H.J. over Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs Andreas2962 Andreas2962 over Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen" P'ke P'ke over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? Canard-i Canard-i over Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved