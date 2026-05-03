Aernout Van Lindt
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'
Heel wat Europese topclubs zien wel wat in Ilian Hadidi. De 17-jarige speler van Standard is nog niet bekend bij het grote publiek, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Ook Club Brugge is bij de geïnteresseerden.

De naam Ilian Hadidi zegt het grote publiek voorlopig nog altijd niets. Toch is de 17-jarige jongeling van Standard stilaan een sensatie aan het worden bij de Rouches. En ook bij de Marokkaanse U17 maakte hij indruk de voorbije tijd.

De spelmaker speelt momenteel bij de U18 van Standard en laat daar heel mooie dingen zien. Bovendien heeft hij een aflopend contract in Luik, waardoor hij een zeer interessant profiel wordt voor de geïnteresseerde clubs.

En die zijn er. Met hopen. Hadidi's prestaties hebben de interesse van buitenlandse clubs weer aangewakkerd, weet La Dernière Heure te melden. Op sociale media worden onder andere PSG, Real Madrid en Bayern München genoemd. Dat zijn veel topclubs, al is nog niet meteen gezegd of op dat gebied de soep zo heet zal worden opgegeten als ze wordt opgediend.

Die clubs zijn echter niet bevestigd. Volgens meerdere bronnen zijn Dortmund, Lille, Monaco, PSV, Ajax en Feyenoord de situatie van de jonge Luikse speler wel in de gaten aan het houden. En ook een binnenlandse transfer lijkt mogelijk.

Ook Club Brugge heeft namelijk navraag gedaan naar Hadidi. Ook bij blauw-zwart lijkt het erop dat hij niet meteen naar de A-kern zou verhuizen, maar het lijkt wel een mooie volgende stap in de carrière van de jonge Marokkaan. 

Het zou Club Brugge volgens de laatste berichten menens zijn, maar ook onder meer PSV en Ajax worden steeds concreter. Het laatste woord is dan ook zeker nog niet gezegd over de mogelijke transferdeal. We houden het de komende weken voor u graag mee in de hoogte, maar ook bij Marc Wilmots zal ondertussen alarmfase rood zijn begonnen voor het grote talent.

