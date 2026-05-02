Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens zou al... te koop zijn gezet door Manchester United? Daar twijfelen we natuurlijk sterk aan, maar dat is wat het doorgaans vrij ernstige medium AS deze week beweerde.

Senne Lammens is waarschijnlijk de beste aankoop van Manchester United dit seizoen, zeker als je bedenkt dat hij de Red Devils vorige zomer "slechts" 21 miljoen kostte. Na een aanpassingsperiode groeide de Belg uit tot de onbetwiste nummer 1 en stapelde hij de topprestaties op. Veel mensen zien in Lammens de reden waarom er opnieuw rust en zekerheid in de Mancunianse defensie is geslopen.

Op zijn amper 23 jaar heeft Senne Lammens bovendien nog een hele toekomst voor zich. Net daarom klonk het bericht in de Spaanse krant AS — dat hij tot de 13 spelers zou behoren die Manchester United deze winter op de markt zet — bijzonder verrassend en moeilijk te geloven. Al is AS nu ook weer geen medium dat bekendstaat als compleet onbetrouwbaar.

Nee, Manchester United heeft Lammens niet te koop gezet

Het Engelse TeamTalk besliste daarom om het uit te zoeken. Graeme Bailey, die Manchester United voor TT op de voet volgt, deed navraag en kwam tot de conclusie dat het volgens hem wel degelijk om fake news van AS gaat. "Ik kan bevestigen dat de club heel blij is met de komst van Senne Lammens. Vergeet niet dat de keeperspositie een grote bezorgdheid was: hij is gekomen en heeft zich geweldig aangepast, ze zijn dol op hem", aldus Bailey.

"United is ervan overtuigd dat het een uitstekende zaak heeft gedaan. Er zal deze zomer veel beweging zijn op die positie, maar dan gaat het over het vertrek van Onana en Bayindir. Lammens zit stevig in het zadel als nummer 1 van Manchester United", besluit de Engelse reporter, weinig verrassend.

Ondertussen heeft Senne Lammens ook bij de nationale ploeg een ander statuut verworven: hij is er de nummer 2 achter Thibaut Courtois. Hij gaat mee naar het WK met de Rode Duivels, al lijkt de kans klein dat hij er minuten maakt, behalve mogelijk in een derde groepswedstrijd zonder belang.