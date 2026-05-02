Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Senne Lammens zou al... te koop zijn gezet door Manchester United? Daar twijfelen we natuurlijk sterk aan, maar dat is wat het doorgaans vrij ernstige medium AS deze week beweerde.

Senne Lammens is waarschijnlijk de beste aankoop van Manchester United dit seizoen, zeker als je bedenkt dat hij de Red Devils vorige zomer "slechts" 21 miljoen kostte. Na een aanpassingsperiode groeide de Belg uit tot de onbetwiste nummer 1 en stapelde hij de topprestaties op. Veel mensen zien in Lammens de reden waarom er opnieuw rust en zekerheid in de Mancunianse defensie is geslopen.

Op zijn amper 23 jaar heeft Senne Lammens bovendien nog een hele toekomst voor zich. Net daarom klonk het bericht in de Spaanse krant AS — dat hij tot de 13 spelers zou behoren die Manchester United deze winter op de markt zet — bijzonder verrassend en moeilijk te geloven. Al is AS nu ook weer geen medium dat bekendstaat als compleet onbetrouwbaar.

Nee, Manchester United heeft Lammens niet te koop gezet

Het Engelse TeamTalk besliste daarom om het uit te zoeken. Graeme Bailey, die Manchester United voor TT op de voet volgt, deed navraag en kwam tot de conclusie dat het volgens hem wel degelijk om fake news van AS gaat. "Ik kan bevestigen dat de club heel blij is met de komst van Senne Lammens. Vergeet niet dat de keeperspositie een grote bezorgdheid was: hij is gekomen en heeft zich geweldig aangepast, ze zijn dol op hem", aldus Bailey.

"United is ervan overtuigd dat het een uitstekende zaak heeft gedaan. Er zal deze zomer veel beweging zijn op die positie, maar dan gaat het over het vertrek van Onana en Bayindir. Lammens zit stevig in het zadel als nummer 1 van Manchester United", besluit de Engelse reporter, weinig verrassend.

Lees ook... Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"
Ondertussen heeft Senne Lammens ook bij de nationale ploeg een ander statuut verworven: hij is er de nummer 2 achter Thibaut Courtois. Hij gaat mee naar het WK met de Rode Duivels, al lijkt de kans klein dat hij er minuten maakt, behalve mogelijk in een derde groepswedstrijd zonder belang.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Manchester United - Liverpool FC live op Voetbalkrant.com vanaf 16:30 (03/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Senne Lammens

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 35
Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 3-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 03/05 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 03/05 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 03/05 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 04/05 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 04/05 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

Goro Goro over Charleroi - KRC Genk: 0-0 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" Goro Goro over Westerlo - OH Leuven: 3-3 Goro Goro over Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club Canard-i Canard-i over "Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond ontleder ontleder ontleder ontleder over Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht André Coenen André Coenen over Standard krijgt stevige boost voor Antwerp en ziet sterkhouder terugkeren zimbo zimbo over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? zimbo zimbo over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' .. .. over Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved