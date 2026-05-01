Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil
Standard maakt dit weekend de verplaatsing naar Antwerp. De Rouches krijgen voor die wedstrijd positief nieuws op aanvallend vlak. Zo keert Dennis Ayensa terug.

Kort na de nederlaag in Sclessin neemt Standard het opnieuw op tegen Antwerp, maar deze keer op de Bosuil. Vincent Euvrard sprak vrijdag de verzamelde pers toe en had het over de paraatheid van enkele spelers.

Het belangrijkste nieuwsfeit is de terugkeer van sterkhouder Dennis Ayensa. De aanvaller kampte met een enkelblessure en kon de laatste wedstrijden niet meespelen. Op de eerste speeldag van de Europe Play-offs had hij nog twee doelpunten gescoord op het veld van OH Leuven. In totaal zit hij aan zeven goals over alle competities heen.

Antwerp komt te vroeg voor Teuma en Ilaimaharitra 

Rafiki Saïd is op zijn beurt twijfelachtig vanwege een probleem aan de knie. De Comorese international presteert wisselvallig. Euvrard verwees hem voor de eerste wedstrijd tegen Antwerp zelfs naar de bank, voordat hij hem tegen Genk weer opstelde.

Op het middenveld zijn Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma nog steeds niet beschikbaar, maar zij zouden volgende week terug moeten zijn voor de thuiswedstrijd tegen OHL. Ook Mohamed El Hankouri staat aan de kant. Daardoor zal Euvrard waarschijnlijk opnieuw rekenen op het duo Karamoko-Nielsen.


Euvrard sprak tot slot ook over de toestand van René Mitongo, die niet meespeelde tegen Genk. "Hij heeft vrijdag kort met de groep getraind, maar we geven hem nog een week rust."

Meer nieuws

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
2
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20
Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

18:00
3
'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

17:40
Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme" De derde helft

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

17:20
Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

17:00
2
Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

16:30
De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

16:15
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

16:00
DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

15:30
Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

15:00
'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

14:40
'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

14:20
2
David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

14:00
3
'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

13:40
18
Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
1
'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

13:00
'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

12:40
🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

12:20
1
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

12:10
5
Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

12:00
2
'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

11:20
2
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
1
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00

Meer nieuws

