Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Standard maakt dit weekend de verplaatsing naar Antwerp. De Rouches krijgen voor die wedstrijd positief nieuws op aanvallend vlak. Zo keert Dennis Ayensa terug.

Kort na de nederlaag in Sclessin neemt Standard het opnieuw op tegen Antwerp, maar deze keer op de Bosuil. Vincent Euvrard sprak vrijdag de verzamelde pers toe en had het over de paraatheid van enkele spelers.

Het belangrijkste nieuwsfeit is de terugkeer van sterkhouder Dennis Ayensa. De aanvaller kampte met een enkelblessure en kon de laatste wedstrijden niet meespelen. Op de eerste speeldag van de Europe Play-offs had hij nog twee doelpunten gescoord op het veld van OH Leuven. In totaal zit hij aan zeven goals over alle competities heen.

Antwerp komt te vroeg voor Teuma en Ilaimaharitra

Rafiki Saïd is op zijn beurt twijfelachtig vanwege een probleem aan de knie. De Comorese international presteert wisselvallig. Euvrard verwees hem voor de eerste wedstrijd tegen Antwerp zelfs naar de bank, voordat hij hem tegen Genk weer opstelde.

Op het middenveld zijn Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma nog steeds niet beschikbaar, maar zij zouden volgende week terug moeten zijn voor de thuiswedstrijd tegen OHL. Ook Mohamed El Hankouri staat aan de kant. Daardoor zal Euvrard waarschijnlijk opnieuw rekenen op het duo Karamoko-Nielsen.



Euvrard sprak tot slot ook over de toestand van René Mitongo, die niet meespeelde tegen Genk. "Hij heeft vrijdag kort met de groep getraind, maar we geven hem nog een week rust."