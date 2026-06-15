Goalgetter tegen België én geboren leider: de nieuwe nummer 10 in de JPL voorgesteld

Darius Olaru staat op het punt de vierde zomeraanwinst van Union Saint-Gilloise te worden. We geven dan ook graag een portret van de Roemeense aanvallende middenvelder mee.

Na Nohim Chibani en Nikki Havenaar achterin, en ook Ondrej Kricfalusi op het middenveld, speelt Union Saint-Gilloise opnieuw de kaart van de anticipatie met Darius Olaru: een 28-jarige offensieve middenvelder die actief is bij Steaua Boekarest. Zes maanden na het vertrek van Sofiane Boufal heeft Anouar Ait El Hadj zijn wens om naar een competitie van hoger niveau te trekken niet onder stoelen of banken gestoken. Er zou dus een plek vrijkomen in de rug van de spitsen.

Een carrièrestart met veel branie

Darius Olaru is geen jeugdproduct van Steaua. In zijn geboortestad Mediaș trapt hij zijn eerste ballen, eerst bij CSȘ en daarna bij Gaz Metan Mediaș, dat toen in tweede klasse speelde. In die voorportaal van de Roemeense top maakt hij zijn profdebuut. En dat doet hij zonder schroom: op 17-jarige leeftijd staat hij meteen in de basis en levert hij prompt een assist af tegen UTA Arad. Enkele maanden later volgt al de eerste prijs uit zijn jonge carrière, mét promotie naar eerste klasse.

Olaru speelt vervolgens drieënhalf seizoen voor Gaz Metan in de Roemeense SuperLiga. Hij wordt steeds belangrijker voor de ploeg en helpt zijn club drie keer om het behoud veilig te stellen. Dan klopt Steaua Boekarest aan: in juni 2019 wordt hij aangetrokken (al sluit de speler zich pas zes maanden later effectief bij zijn nieuwe club aan).

Doelpuntenmaker tegen België

Wanneer hij in de hoofdstad aankomt, is Olaru nog geen Roemeens international. Maar bij de U21 had hij zich al in de kijker gespeeld. In november 2018, tijdens zijn eerste wedstrijd bij de Roemeense beloften, zorgt zijn invalbeurt ervoor dat een achterstand van twee goals in blessuretijd nog wordt weggewerkt...tegen België.

Nadat Denis Dragus rond het halfuur eerst had gelijkgemaakt, stonden de Roemenen richting slotfase weer 1-3 achter na goals van Aaron Leya Iseka en Isaac Mbenza. Het leek beslist, tot Olaru de kloof verkleinde. Roemenië maakte de comeback vervolgens in de laatste seconden compleet. Ironisch genoeg scoorde Darius Olaru toen tegen een van zijn toekomstige ploegmaats. Jens Teunckens verdedigde namelijk het Belgische doel.





Een zeer creatief profiel

Olaru is een spontane speler: hij twijfelt nooit om zijn kans te wagen, of dat nu van buiten de zestien is of uit een scherpe hoek. Zowel in zijn fluwelen passing als in zijn traptechniek is de kwaliteit van zijn rechtervoet overduidelijk, al maakte hij ook al enkele knappe goals met links. Bovendien creëert hij graag zelf ruimte door vanuit de tweede lijn in de rug van de verdediging te duiken.

De vraag is natuurlijk of hij dat ook kan doortrekken aan een hogere intensiteit. Bij Anderlecht zit de nachtmerrie van de elf miljoen euro voor Nicolae Stanciu — ook een offensieve middenvelder die uit Boekarest kwam voor zijn eerste buitenlandse avontuur — nog altijd in het collectieve geheugen.

Dit seizoen was dat intensiteitsverschil bijvoorbeeld ook een rem op de doorbraak van Raul Florucz (van Roemeense origine, ondanks zijn drie interlands met Oostenrijk), nochtans na een seizoen van formaat in Slovenië. In tegenstelling tot Florucz heeft Olaru zich echter al bewezen op Europees niveau: 13 goals en 6 assists in 40 wedstrijden op het Europese toneel. Dit seizoen, drie jaar na de twee gelijke spelen tegen Anderlecht in de Conference League, werd zijn heerlijke volley tegen FC Basel door de UEFA zelfs genomineerd als doelpunt van de league phase van de Europa League.

Leider

Darius Olaru heeft ook een sterke persoonlijkheid. Dit seizoen was hij de vaste kapitein van Steaua, en hij zou zich dus ook in de Union-kleedkamer moeten kunnen laten gelden. Met 28 caps voor Roemenië wil hij de Champions League spelen om een onbetwiste titularis bij de nationale ploeg te worden.

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"Voor mij was de prioriteit altijd om in Europa te gaan spelen. Ik heb er alles aan gedaan om een transfer in die richting te versieren, ik voel dat ik op dat niveau kan meedraaien. Ik zou echt graag in de Champions League spelen. Vorig jaar zag ik mijn ploegmaat bij de nationale ploeg, Dennis Man (winger van PSV), en ik wilde echt hetzelfde meemaken als hij. Ik keek naar hem en droomde ervan om zelf ook ooit de Champions League te spelen. Dat is de grootste competitie", legde hij uit aan AS Romania.

Een grote naam bij Steaua

De man die Union naar verwachting voor zo’n drie miljoen euro zal binnenhalen, heeft zijn stempel gedrukt bij Steaua. Hij verlaat de club met een Roemeense beker en twee landstitels, en maakte zo een einde aan negen jaar zonder kampioenschap voor FCSB.

De fans vernamen zijn vertrek dan ook met pijn in het hart. Sommigen begeleidden hem zelfs tot aan de luchthaven om afscheid te nemen. Olaru beseft zelf welke weg hij heeft afgelegd: "Als ik eraan denk: zes en een half jaar bij Steaua, dat lijkt ongelofelijk. Die jaren hebben me volwassen gemaakt, ik heb moeilijke momenten meegemaakt en ook prachtige". Nu wacht een uitdaging in een andere hoofdstad, die van Europa.