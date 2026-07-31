DONE DEAL: Royal Antwerp haalt uit met vierjarig contract

Royal Antwerp FC ziet deze zomer best wel wat interessante profielen vertrekken bij de club. En dus is het ook zaak om een aantal andere spelers binnen te halen. Of langer aan de club te binden. De focus komt daarbij ook op de eigen jeugd te liggen.

Royal Antwerp FC lijkt daarbij ook (al dan niet noodgedwongen) meer te willen inzetten op de eigen jeugd. Op die manier zouden ze ook op dat front een aantal spelers (meer) kansen kunnen geven de komende seizoenen of in de toekomst.

In die optiek mogen we ook het nieuws rond Luca Schelfhout kaderen. Hij zal de komende vier seizoenen bij Royal Antwerp FC spelen en kan op die manier rustig verder gaan rijpen om zo helemaal door te breken in Deurne-Noord.

Royal Antwerp FC zet in op de eigen jeugd en legt Luca Schelfhout langer vast

"Bijna één jaar nadat hij zijn eerste profcontract kreeg, heeft Luca Schelfhout (18) een nieuwe verbintenis bij RAFC ondertekend. De jonge, polyvalente verdediger ligt nu vier seizoenen vast op de Bosuil", opende Royal Antwerp FC op de eigen webstek.

Luca Schelfhout (18) verlengt zijn contract bij RAFC! ✍️🔴⚪ pic.twitter.com/amaqPNAIHd — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 31, 2026

"Schelfhout speelt bij RAFC sinds de U9 en maakte eind februari zijn debuut in het eerste elftal: een invalbeurt in de thuiswedstrijd tijdens de reguliere competitie tegen STVV (1-0). Daarnaast kwam hij vorig seizoen 17 keer in actie voor onze Young Reds in Tweede nationale. Proficiat, Luca!"





Antwerp kiest volop voor de jeugd

Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Schelfhout veel succes te wensen de komende jaren bij Royal Antwerp. Mogelijk staat hij daarmee ook meteen dicht bij een doorbraak in de A-kern in het seizoen dat er aan zit te komen.

Schelfhout zit al sinds 2015 bij Royal Antwerp FC en is zo een echt jeugdproduct. Andere ploegen kende hij niet, waardoor het voor hem zelf ook ongetwijfeld een droom is om door te breken bij de A-ploeg. Een marktwaarde heeft hij nog niet volgens Transfermarkt, maar daar kan zo snel verandering in komen.