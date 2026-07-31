"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent

"Huiswerk absoluut niet af": Rik De Mil verklapt wat er nog moet bijkomen bij KAA Gent
Foto: © photonews
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KAA Gent moet dit seizoen - niet voor het eerst in de geschiedenis - drie voorrondes weten te ronden in de Conference League om de League Phase te halen. De eerste ronde is alvast overleefd, maar om er dit seizoen écht te staan moet er nog wel wat gebeuren.

KAA Gent haalde al flink wat versterkingen in huis. Christian Burgess maakte toch wel wat indruk centraal achterin bij De Buffalo's tegen LNZ Cherkasy, terwijl ook Mouhamed Ngom in de defensie zijn mannetje stond donderdagavond.

Josué Vergara mocht voorin opdraven, Laszlo Benes moest voor ervaring zorgen op het middenveld maar werd bij de rust gewisseld. Daarenboven viel het op dat Goore voor de gelegenheid op de rechterflank moest spelen. Er mag dus wel nog wat bij, terwijl de Buffalo's de League Phase proberen te halen.

Het huiswerk van KAA Gent is nog niet voorbij

"Ons huiswerk is absoluut niet af. We moeten nog heel wat doen. Het was goed dat we heel snel een paar dingen hebben gedaan, maar er zijn een paar zaken die absoluut nog moeten worden bijgeschaafd en er moeten nog een aantal spelers bijkomen", aldus Rik De Mil na de overwinning tegen Cherkasy.

"Goore heeft het zo goed en kwaad als mogelijk ingevuld, maar dat is niet zijn positie. We moeten iemand vinden op die rechterflank en daar zijn we volop voor aan de slag. Ik moet daar niet voor duwen, want ik zit op dezelfde golflengte met het bestuur."

Rik De Mil weet welke posities hij zeker nog wil versterken

Volgens de coach moet het een speler zijn die het team naar een hoger niveau kan tillen. De flankspelers zijn de spelers die het verschil kunnen en moeten maken en dus moet er op die positie nog iets bij qua versterkingen.

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Ook op links is de spoeling nog altijd vrij dun, want daar lijkt enkel Araujo klaar voor de strijd. Voor de jonge aanwinst Lars Cooman is het nog even wachten voor hij de overstap van Knokke naar KAA Gent compleet zal hebben doorgemaakt.

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