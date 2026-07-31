BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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BREAKING: West Ham haalt het van Spaanse en Franse clubs voor jeugdproduct Gent en Club Brugge
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De kans dat Arne Engels deze zomer een mooie transfer maakt? Die groeit met de minuut. Er waren verschillende ploegen voor hem in de race, maar het lijkt erop dat het West Ham United zal worden waar de 22-jarige speler heen zal trekken.

Arne Engels (ex-Club Brugge en vanuit de jeugdopleiding van KAA Gent) heeft de clubs al eventjes voor het uitkiezen. Vanuit diverse landen zijn er grote ploegen die er de speler van Celtic Glasgow wel bij willen deze zomer.

Nottingham Forest was al een tijdje de dans aan het proberen leiden en ook Crystal Palace was op de proppen gekomen met een eerste concrete bod bij Celtic Glasgow. Het was afwachten wat de Schotten daarmee zouden doen.

Arne Engels heeft een akkoord met West Ham United

Tot dusver was er nog geen vergelijk gevonden en dus sprongen nog meer teams in de dans. Daarbij is het nu West Ham United dat een persoonlijk akkoord heeft gevonden met Arne Engels. Dat nieuws werd bevestigd aan Voetbalkrant.com.

De 22-jarige Engels staat hoog aangeschreven in Engeland na het topseizoen dat hij speelde met het Schotse Celtic Glasgow. Ook onder meer Tottenham, Fulham, AS Roma en Atlético Madrid hebben Arne Engels hoog op het lijstje staan. West Ham lijkt het echter te gaan halen.

Het voetbalsprookje van Arne Engels blijft onverminderd duren

Zo blijft het sprookje van Engels, die Club Brugge verliet omdat hij er geen kansen meer zag, duren. Van Club NXT naar Augsburg en daarna naar Celtic. Eerstdaags mag een vergelijk verwacht worden, al moeten Celtic en West Ham nog een deal vinden over de transfersom.

Arne Engels werd op de slotspeeldag kampioen met Celtic Glasgow en zou dus intrinsiek ook de Champions League kunnen ambiëren, maar het staat zo goed als vast dat hij een nieuwe stap in de carrière gaat zetten. Hij ligt nog twee jaar onder contract bij de Schotten en heeft volgens Transfermarkt al een marktwaarde van 20 miljoen euro.

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