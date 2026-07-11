EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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EXCLUSIEF - Engelse, Italiaanse én Spaanse aanbiedingen voor Belg: beslissing nakend
Foto: © photonews
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De kans dat Arne Engels deze zomer een mooie transfer maakt? Die groeit met de minuut. Er wordt verwacht dat er de komende week een akkoord mag gevonden worden. Verschillende teams blijven duidelijke interesse tonen.

Door Johan Walckiers vanuit de USA

Arne Engels (ex-Club Brugge) heeft de clubs voor het uitkiezen. Vanuit diverse landen zijn er grote ploegen die er de speler van Celtic Glasgow wel bij willen. En zeker Nottingham Forest is al een tijdje de dans aan het proberen leiden.

Net als Crystal Palace toonden zij concrete interesse. Ondertussen is er al een eerste formele bod binnengelopen bij Celtic Glasgow en dus is het wachten op wat daar mee zal gebeuren bij de Schotten en bij Engels zelf.

Arne Engels in de belangstelling van heel veel clubs

De 22-jarige Engels staat hoog aangeschreven in Engeland na het topseizoen dat hij speelde met het Schotse Celtic Glasgow. Bij Forest, dat heel erg aandringt, zou hij de vervanger kunnen worden van de naar Manchester City vertrokken Eliot Anderson.

Onder meer Tottenham, Fulham, AS Roma en Atlético Madrid hebben Arne Engels ook hoog op het lijstje staan. AS Roma zou ook een bod willen gaan plaatsen op de speler, terwijl er met Villarreal zelfs nog een extra gegadigde is opgestaan. Het aantal ploegen dat interesse toont in Engels is op die manier al lang niet meer op één hand te tellen.

Trekt Arne Engels naar Nottingham Forest of kapen andere teams hem weg?

Zo blijft het sprookje van Engels, die Club Brugge verliet omdat hij er geen kansen meer zag, duren. Van Club NXT naar Augsburg en daarna naar Celtic. Volgende week mag een vergelijk verwacht worden, zodat Engels de voorbereiding kan maken bij zijn nieuwe team.

Arne Engels werd op de slotspeeldag kampioen met Celtic Glasgow en zou dus intrinsiek ook de Champions League kunnen ambiëren, maar het staat zo goed als vast dat hij een nieuwe stap in de carrière gaat zetten. Hij ligt nog twee jaar onder contract bij de Schotten en heeft volgens Transfermarkt al een marktwaarde van 20 miljoen euro.

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Club Brugge
Celtic Glasgow
Arne Engels

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