Antwerp breidt technische staf uit en haalt opvallend profiel binnen

Antwerp breidt de technische staf van hoofdcoach Marvin Compper uit met Sylvano Comvalius. De 39-jarige Surinamer komt naar de Bosuil als assistent en past daarmee in het vrij jonge profiel van de huidige staf. Compper zelf is 41 en krijgt er nu een rechterhand bij die hij bovendien al kende.

Comvalius maakte pas enkele jaren geleden de overstap naar het trainersvak. In 2022 ging hij aan de slag bij AZ, waar hij verschillende functies binnen de jeugdopleiding opnam. Begin 2026 zette hij opnieuw een stap vooruit en werd hij assistent bij Jong AZ.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Antwerp nu een akkoord bereikt met Comvalius. Voor de Great Old is zijn komst dus een gerichte versterking van de staf rond Compper, die met zeven punten uit de eerste drie competitiewedstrijden sterk aan het seizoen is begonnen.

Bijzonder parcours als speler

Voor zijn trainerscarrière begon, kende Comvalius een opvallende loopbaan als aanvaller. Hij startte in Nederland, maar trok daarna zowat de hele wereld rond. Zo speelde hij onder meer in China, Kazachstan, Koeweit, Schotland, Malta, Duitsland, Maleisië, Thailand, Indonesië en Oekraïne.

In totaal kwam hij uit voor achttien verschillende clubs. Opvallend genoeg verzamelde hij nergens meer dan 35 wedstrijden. Zijn carrière werd daardoor vooral gekenmerkt door korte passages in verschillende landen en voetbalculturen.

Die internationale ervaring neemt hij nu mee naar de Bosuil. Een bijkomend voordeel is dat Comvalius en Compper elkaar al kennen, waardoor de samenwerking mogelijk snel kan worden ingepast binnen de bestaande structuur.





Sterke start voor Antwerp

Sportief draait het voorlopig goed bij Antwerp. De ploeg won zijn eerste twee competitiewedstrijden tegen SK Beveren en KV Kortrijk en speelde afgelopen weekend gelijk tegen Racing Genk. Daardoor staat de Great Old na drie speeldagen op zeven punten.

Dit weekend wacht opnieuw een thuiswedstrijd. STVV komt dan naar de Bosuil. Tegen die tijd zal Comvalius wellicht al verder geïntegreerd zijn in de technische staf en kan de samenwerking met Compper echt vorm beginnen krijgen.