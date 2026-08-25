'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 39 reacties
'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Paars-wit deed het tegen Kairat Almaty zonder Nathan Saliba (22). De Canadees werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het Spaanse Villarreal. Die deal zou in kannen en kruiken zijn.

Lorenz Lomme

'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'

De transfer van Nathan Saliba naar het Spaanse Villarreal is volgens Het Laatste Nieuws helemaal rond. En die legt paars-wit allesbehalve windeieren.

Terwijl Sacha Tavolieri eerst nog sprak over een deal van rond de 10 miljoen euro, lijkt RSCA een pak meer te gaan vangen. De recordkampioen heeft een akkoord gevonden over een transferbedrag van 15 miljoen euro. Anderlecht dwong ook een percentage af op een eventuele doorverkoop.

Anderlecht moet een deeltje afstaan aan Montréal, de ex-werkgever van Saliba, maar doet financieel een uitstekende zaak. Het betaalde in de zomer van 2025 zelf amper 2 miljoen euro voor de middenvelder.

 

RSC Anderlecht zette donderdagavond een grote stap richting de League Phase van de Europa League. Paars-wit deed dat zonder Nathan Saliba (22). De Canadees wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Spanje.

Mogelijk geen Saliba volgende week

Anderlecht ondervond geen problemen met Kairat Almaty uit Kazachstan. Een owngoal van Jaakko Oksanen zette paars-wit al snel op rozen. Lukas Ambros verdubbelde de score in de 25e minuut. Danylo Sikan dikte net voor de pauze aan tot 3-0.

RSCA lijkt zijn schaapjes op het droge te hebben voor de terugwedstrijd van volgende week in het eigen Lotto Park. Nathan Saliba zal het ticket voor de League Phase mogelijk niet mee over de streep trekken.

Villarreal wil Saliba naar Spanje halen

Volgens Sacha Tavolieri onderhandelt Anderlecht over een transfer met het Spaanse Villarreal. Saliba zou een toptarget zijn voor de club uit de Spaanse autonome gemeenschap Valencia.

De gesprekken lopen. Het zou gaan om een deal van ongeveer 6 miljoen euro. Met de bonussen erbij zou dat bedrag echter kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. Dat is precies de marktwaarde van de speler op Transfermarkt.

Saliba heeft nog een contract tot midden 2029, wat Anderlecht in een comfortabele onderhandelingspositie plaatst. Na een jaar is de international zo al op weg naar de uitgang van het Lotto Park.

Saliba ontwikkelde zich stormachtig

Saliba belandde in de zomer van 2025 bij Anderlecht. Dat kocht hem voor 2 miljoen euro weg bij Montréal. De transfer bleek een schot in de roos; Saliba maakte een stormachtige ontwikkeling door. Met zijn balvastheid, duelkracht en loopvermogen is hij voor veel clubs de ideale box-to-boxmiddenvelder.

De Canadees wierp zich op als een sterkhouder en een basispion. In totaal kwam hij vorig seizoen verspreid over alle competities 45 keer in actie. Daarin was hij goed voor 5 goals en 2 assists. Saliba kwam onder meer in actie in de verloren bekerfinale tegen Union.

Saliba speelde een sterk WK

Saliba was deze zomer ook actief op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij liet zich opmerken met één doelpunt en twee assists in amper 182 speelminuten. Dat zal ook Villarreal niet ontgaan zijn. Celtic en SC Freiburg werden al gelinkt aan de speler, maar Spanje wordt nu mogelijk zijn bestemming.

39 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Villarreal
Nathan-Dylan Saliba

Meer nieuws

'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'

'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'

10:55
5
Chelsea zit met "keepersprobleem": 'Mike Penders ruikt zijn kans'

Chelsea zit met "keepersprobleem": 'Mike Penders ruikt zijn kans'

11:20
'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'

'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'

10:25
1
'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'

'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'

09:55
3
'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot'

'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot'

09:20
6
Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'

09:19
'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

08:10
'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

07:20
5
Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat

Coach Frédéric De Meyer waarschuwt voor wat STVV in Cyprus te wachten staat

06:00
Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt is hard voor Belgische topclub: "Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar"

07:00
1
KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in

KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in

06:30
2
KV Mechelen verrast op transfermarkt met komst van ex-speler van Beerschot en Anderlecht

KV Mechelen verrast op transfermarkt met komst van ex-speler van Beerschot en Anderlecht

22:30
8
KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt"

KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt"

23:00
1
Opvallend: Vertrek Ahoka zet Antwerp aan tot nieuwe poging voor ervaren middenvelder

Opvallend: Vertrek Ahoka zet Antwerp aan tot nieuwe poging voor ervaren middenvelder

22:00
'Lokeren wil middenvelder wegplukken bij Antwerp'

'Lokeren wil middenvelder wegplukken bij Antwerp'

22:15
4
OFFICIEEL: Standard neemt tijdelijk (?) afscheid van overbodige speler van 2 miljoen

OFFICIEEL: Standard neemt tijdelijk (?) afscheid van overbodige speler van 2 miljoen

21:30
Gemiste kaart bij RAAL en omstreden penalty voor Antwerp: Lardot trekt opvallende lijn

Gemiste kaart bij RAAL en omstreden penalty voor Antwerp: Lardot trekt opvallende lijn

21:00
7
Vincent Kompany legt de lat nog hoger na topseizoen met Bayern

Vincent Kompany legt de lat nog hoger na topseizoen met Bayern

20:40
Opvallende terugkeer naar België in de maak voor Bodart? 'JPL-club toont duidelijke interesse'

Opvallende terugkeer naar België in de maak voor Bodart? 'JPL-club toont duidelijke interesse'

20:30
3
Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet

Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet

20:00
30
Live. Transfernieuws 24/8: Grote slag rond Frenkie de Jong

Live. Transfernieuws 24/8: Grote slag rond Frenkie de Jong

19:15
DONE DEAL: Ex-speler Anderlecht en OHL trekt naar ... Standard

DONE DEAL: Ex-speler Anderlecht en OHL trekt naar ... Standard

18:00
OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen

OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen

19:00
24
Anderlecht troefde Union en Standard af: debuut in Brussele derby?

Anderlecht troefde Union en Standard af: debuut in Brussele derby?

17:00
5
Zulte Waregem hofleverancier, ook Lommel, Club Brugge en Antwerp maken indruk

Zulte Waregem hofleverancier, ook Lommel, Club Brugge en Antwerp maken indruk

18:30
Wordt Antwerp dé verrassing van dit seizoen? Degryse én Vandenbempt spreken

Wordt Antwerp dé verrassing van dit seizoen? Degryse én Vandenbempt spreken

17:30
8
'PL-club biedt meer dan 40 miljoen euro voor Rode Duivel'

'PL-club biedt meer dan 40 miljoen euro voor Rode Duivel'

16:30
Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken"

Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken"

16:00
12
Doku streng voor bondscoach Rudi Garcia

Doku streng voor bondscoach Rudi Garcia

15:30
2
OFFICIEEL: Union SG heeft nieuw Europees stadion beet

OFFICIEEL: Union SG heeft nieuw Europees stadion beet

14:30
1
VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty Reactie

VAR-controverse overschaduwt Brugse derby: verdeelde reacties bij Cercle na ingetrokken penalty

13:30
47
'Antwerp wil shoppen bij Feyenoord, maar ...'

'Antwerp wil shoppen bij Feyenoord, maar ...'

14:00
9
Wat moeten we onthouden van het debuut van Mika Godts bij PSG?

Wat moeten we onthouden van het debuut van Mika Godts bij PSG?

13:00
Dit zijn de beste Belgen in EA FC 27

Dit zijn de beste Belgen in EA FC 27

12:30
1
Genk afgemaakt: "Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk"

Genk afgemaakt: "Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk"

12:00
14
“We gaan niet op onze lauweren rusten”: Vincent Kompany waarschuwt

“We gaan niet op onze lauweren rusten”: Vincent Kompany waarschuwt

24/08
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 2
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-1 Alaves Alaves
Real Betis Real Betis 1-0 Real Sociedad Real Sociedad
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-3 Sevilla Sevilla
Valencia CF Valencia CF 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Real Madrid Real Madrid
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-2 Villarreal Villarreal
Getafe Getafe 1-0 Racing Santander Racing Santander
Elche CF Elche CF 0-5 Barcelona Barcelona
Osasuna Osasuna 0-0 Levante Levante
Malaga Malaga 1-1 Deportivo Deportivo

Nieuwste reacties

Noobjectivepress Noobjectivepress over OFFICIEEL: Antwerp ziet speler voor meer dan 10 miljoen euro naar Premier League vertrekken na vier matchen sven123 sven123 over Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze Atletico1988 Atletico1988 over 'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak' cartman_96 cartman_96 over KRC Genk moet in de spiegel kijken: "Vrees stilaan dat het met deze spelers niet op te lossen valt" roodwit1880 roodwit1880 over Jess Thorup moet het ontgelden: "De Condé moet zijn trainer met neus op feiten drukken" Jasperd Jasperd over 'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent én Hibernian geloven er nog ontzettend in roodwit1880 roodwit1880 over 'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot' GroenZwart12 GroenZwart12 over Werd Cercle Brugge zwaar benadeeld tegen Club? Jonathan Lardot spraart arbitrage niet rinus michels rinus michels over 'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved