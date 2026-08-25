Live. Transfernieuws 25/8: 'Anderlecht vangt 15 miljoen euro, nieuwe gegadigde voor Noa Lang'
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Exit aanstaande? Anderlecht onderhandelt met deze club over César Huerta'
Vertrekt César Huerta deze zomer nog bij Anderlecht? Het zou zomaar kunnen. Pumas UNAM zou momenteel de beste papieren hebben (Lees meer)
'Boeman Union lijkt mooie transfer te mogen vergeten, twee PL-clubs genoemd'
Patrick Berg toonde tegen Union dat hij uitstekend kan voetballen. De middenvelder van het Noorse FK Bodø/Glimt was beslissend in de dubbele confrontatie tegen de Brusselaars en speelde zich volop in de kijker. De Noorse international voetbalt voorlopig nog altijd voor Bodø/Glimt, maar voor hoelang nog? (Lees meer)
'Club Brugge pakt door: akkoord voor 5 miljoen euro'
Club Brugge wil zich nog stevig gaan versterken op de transfermarkt. Daarbij zouden ze nu ook willen aankloppen bij Bayern München. Wisdom Mike zou wel eens de groeibriljant van de toekomst kunnen/moeten worden op Jan Breydel. (Lees meer)
'Nieuwe gegadigde voor Noa Lang'
Waar ligt de toekomst van Noa Lang? Het is een vraag waar we nog steeds geen antwoord op hebben gekregen. De Nederlandse vleugelspeler mag beschikken bij Napoli, maar zou verschillende andere opties hebben in de Serie A.
De interesse van Atalanta was al bekend, maar ook Bologna zou aan Lang denken. Dat schrijft Gianluca Di Marzio. De transfer van Lang hangt samen met het dossier van Jonathan Rowe (Bologna).
Atalanta zou een (tweede) bod van 35 miljoen euro uitgebracht hebben op de Engelse flankspeler, maar Bologna zou dat geweigerd hebben. Atalanta blijft daarom aan Lang denken, maar ook Bologna heeft de Nederlander in het boekje staan. Als Rowe vertrekt, zou de ploeg van Domenico Tedesco een bod kunnen uitbrengen.
'Anderlecht vangt stevige jackpot: transfer van 15 miljoen euro'
Paars-wit deed het tegen Kairat Almaty zonder Nathan Saliba (22). De Canadees werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het Spaanse Villarreal. Die deal zou in kannen en kruiken zijn. (Lees meer)
'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'
Sporting Charleroi heeft zijn competitiestart niet gemist. De Zebra's zijn de enige ploeg die, net als Club Brugge, negen op negen pakte. Toch blijven ze niet op hun lauweren rusten in het Zwarte Land, waar ze interesse tonen voor Steeve Kango van Olympique Lyon. (Lees meer)
'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'
Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' in Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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