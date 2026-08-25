Aanduidingen speeldag 4: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Aanduidingen speeldag 4: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
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Speeldag vier belooft opnieuw genoeg stof tot discussie te bieden. Met enkele stevige affiches op het programma heeft de voetbalbond intussen ook de scheidsrechters aangeduid. Vooral bij de toppers zal elke beslissing opnieuw onder een vergrootglas liggen.

We zijn ondertussen al drie speeldagen ver in de Jupiler Pro League en het klassement heeft vorm genomen. Bepaalde clubs kunnen van een goede start spreken terwijl andere ploegen nog heel wat werk voor de boeg hebben, zowel op als naast het veld.

Over de scheidsrechters kan er ook al veel gezegd worden. Elke speeldag waren er tot nu toe wel meerdere discutabele of gewoonweg fout beoordeelde situaties die belangrijk waren. Jonathan Lardot liet zich al vaker negatief uit over zijn eigen refs, en dat zal zo blijven tot er verbetering is te zien.

Op speeldag vier krijgen we weer enkele leuke affiches voorgeschoteld met vooral KAA Gent - Club Brugge en Union - Anderlecht als toppers. Ondertussen maakte de KBVB bekend welke scheidsrechters welke wedstrijden in goede banen moeten leiden.

28/08/2026 – 20:45 KRC Genk - Beveren

Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Martijn Tiesters
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Wim Smet
AVAR: Ella De Vries

29/08/2026 – 16:00 La Louvière - KV Mechelen

Scheidsrechter: Anthony Letellier
Assistent 1: Kevin Debeuckelaere
Assistent 2: Jordy Vermeire
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Melissa Lejear

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29/08/2026 – 18:15 KV Kortrijk - Sporting Charleroi

Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Mathias Hillaert

29/08/2026 – 20:45 Cercle Brugge - Lommel

Scheidsrechter: Massimiliano Ledda
Assistent 1: Laurent Conotte
Assistent 2: Nicolas Maszowez
Vierde official: Lothar D'Hondt
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen

29/08/2026 – 20:45 OH Leuven - Standard

Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Jan Boterberg
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Vito Di Vincenzo

30/08/2026 – 13:30 KAA Gent - Club Brugge

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Nathan Verboomen
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Ella De Vries

30/08/2026 – 16:00 Antwerp - STVV

Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Bert Put
AVAR: Nico Claes

30/08/2026 – 18:30 Union - Anderlecht

Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Bert Verbeke
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Jana Van Laere

30/08/2026 – 19:15 KVC Westerlo - Zulte Waregem

Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Laurent Willems
AVAR: Quentin Blaise

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