Aanduidingen speeldag 4: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
Speeldag vier belooft opnieuw genoeg stof tot discussie te bieden. Met enkele stevige affiches op het programma heeft de voetbalbond intussen ook de scheidsrechters aangeduid. Vooral bij de toppers zal elke beslissing opnieuw onder een vergrootglas liggen.
We zijn ondertussen al drie speeldagen ver in de Jupiler Pro League en het klassement heeft vorm genomen. Bepaalde clubs kunnen van een goede start spreken terwijl andere ploegen nog heel wat werk voor de boeg hebben, zowel op als naast het veld.
Over de scheidsrechters kan er ook al veel gezegd worden. Elke speeldag waren er tot nu toe wel meerdere discutabele of gewoonweg fout beoordeelde situaties die belangrijk waren. Jonathan Lardot liet zich al vaker negatief uit over zijn eigen refs, en dat zal zo blijven tot er verbetering is te zien.
Op speeldag vier krijgen we weer enkele leuke affiches voorgeschoteld met vooral KAA Gent - Club Brugge en Union - Anderlecht als toppers. Ondertussen maakte de KBVB bekend welke scheidsrechters welke wedstrijden in goede banen moeten leiden.
28/08/2026 – 20:45 KRC Genk - Beveren
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Martijn Tiesters
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Wim Smet
AVAR: Ella De Vries
29/08/2026 – 16:00 La Louvière - KV Mechelen
Scheidsrechter: Anthony Letellier
Assistent 1: Kevin Debeuckelaere
Assistent 2: Jordy Vermeire
Vierde official: Matonga Simonini
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Melissa Lejear
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29/08/2026 – 18:15 KV Kortrijk - Sporting Charleroi
Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Mathias Hillaert
29/08/2026 – 20:45 Cercle Brugge - Lommel
Scheidsrechter: Massimiliano Ledda
Assistent 1: Laurent Conotte
Assistent 2: Nicolas Maszowez
Vierde official: Lothar D'Hondt
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
29/08/2026 – 20:45 OH Leuven - Standard
Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Jan Boterberg
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Vito Di Vincenzo
30/08/2026 – 13:30 KAA Gent - Club Brugge
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Nathan Verboomen
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Ella De Vries
30/08/2026 – 16:00 Antwerp - STVV
Scheidsrechter: Bram Van Driessche
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Quentin Lesceux
Vierde official: Michiel Allaerts
VAR: Bert Put
AVAR: Nico Claes
30/08/2026 – 18:30 Union - Anderlecht
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Michele Seeldraeyers
Vierde official: Bert Verbeke
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Jana Van Laere
30/08/2026 – 19:15 KVC Westerlo - Zulte Waregem
Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Arne De Beuckelaer
VAR: Laurent Willems
AVAR: Quentin Blaise
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