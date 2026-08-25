Van teleurstellend naar zeer overtuigend: dit is wat er veranderde bij Lommel

Lommel SK reageerde afgelopen weekend bijzonder overtuigend op de nederlaag tegen Charleroi. De Limburgers klopten Westerlo met 4-0 en lieten daarbij een compleet ander gezicht zien. Coach Lee Johnson maakte achteraf duidelijk dat de moeilijke week na Charleroi daar niet vreemd aan was.

De Engelsman kon de manier waarop Lommel toen verloor maar moeilijk verteren. Niet zozeer het resultaat zelf, maar vooral het gebrek aan lef stoorde hem. “Ik heb afgezien na die nederlaag. Ik hou niet van verliezen en ik stel hoge eisen aan mijn spelers.”

Johnson eist persoonlijkheid

Voor Johnson moet Lommel herkenbaar blijven voetballen, ook wanneer het niveau van de tegenstander hoger ligt. Hij verwacht dat spelers initiatief durven nemen vanuit hun specifieke positie.

“Als je flankaanvaller bent, moet je durven draaien en je tegenstander aanvallen. Als je back bent, moet je durven overlappen”, legt hij uit. Ook na een pass richting de spits verwacht Johnson dat spelers meteen blijven aansluiten en ondersteuning bieden.

Net dat ontbrak volgens hem tegen Charleroi. “Vorige week miste ik die durf. Ik verlies liever terwijl we moedig spelen en onze supporters iets geven, dan dat we voorzichtig spelen en nooit door de defensie van de tegenstander heen breken.”

Tegen Westerlo zag hij die persoonlijkheid wél terug. Lommel speelde met veel meer overtuiging en boekte uiteindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen.





Johnson noemde de nederlaag tegen Charleroi al een wake-upcall en vindt dat zijn spelers daarop gereageerd hebben. De coach gaf ook een inkijk in hoe zo'n nederlaag de daaropvolgende trainingsweek beïnvloedt.

“Ik ben vrij intens. Als we verliezen, is het geen leuke week”, geeft hij toe. “Ik ben niet het type trainer dat altijd alleen maar positief blijft doen. Als we verliezen, word ik kwaad en ik verwacht dat de spelers dat ook zijn.”

Een nederlaag kan Johnson accepteren, maar alleen wanneer hij de identiteit van zijn ploeg blijft herkennen. Gebrek aan spirit, persoonlijkheid of durf ligt voor hem veel gevoeliger.

Daarom was de zege tegen Westerlo meer dan alleen drie punten. “Vandaag hebben de spelers vooral aan zichzelf bewezen dat ze dit niveau aankunnen. Niet alleen aan mij.”