Chelsea zit met "keepersprobleem": 'Mike Penders ruikt zijn kans'

Mike Penders (21) vertoeft sinds dit seizoen bij Chelsea. Onze landgenoot trok naar Londen na een succesvolle uitleenbeurt aan het Franse Racing Strasbourg. Krijgt hij er meteen zijn kans? The Blues kampen namelijk met een "keepersprobleem".

Mike Penders kostte Chelsea 20 miljoen

Fulham (2-3). Sánchez ging niet vrijuit bij de gelijkmaker van Joshua King, die iets te gemakkelijk kon scoren in de korte hoek. Daarna trad Sánchez ook niet doortastend genoeg op bij een schot van Timothy Castagne. Gonzalo García tikte de rebound binnen. Het twijfelachtige optreden van Sánchez kostte Chelsea uiteindelijk geen punten, maar deed wel de alarmbellen afgaan bij verschillende analisten. Volgens Jamier Caragher (Sky Sports) zal Chelsea nooit kampioen worden met Sánchez tussen de palen. Hij spreekt zelfs van een 'keepersprobleem'. Gary Neville trad zijn landgenoot bij: 'Je kan niet anders dan zeggen dat het een probleem is.'">Mike Penders toonde al op erg jonge leeftijd zijn talent bij Genk, waar hij de volgende grote belofte was uit de doelmannenfabriek. Chelsea raakte al snel overtuigd van zijn kunnen. De Londenaren telden in de zomer van 2024 meteen 20 miljoen euro neer voor onze jonge landgenoot.

Chelsea hanteerde het beproefde recept en verhuurde Penders meteen aan Genk. Na 26 optredens voor de hoofdmacht van de Limburgers begon het grote sluitstuk in de zomer van 2025 aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Racing Strasbourg was de uitverkoren club.

Penders maakte indruk in Frankrijk

In Frankrijk maakte onze landgenoot indruk. Hij schreef er onder meer mee aan een succesvol Europees parcours dat pas strandde in de halve finales van de Conference League. Penders speelde in totaal 52 wedstrijden voor Strasbourg, waarin hij 12 keer de nul hield.

Chelsea twijfelde niet na afloop van het seizoen en haalde hem naar Londen, waar hij een lopend contract heeft tot midden 2032. Penders moet er momenteel tevreden zijn met een rol achter nummer één Robert Sánchez, maar die maakte maandag een slechte beurt op het veld van Fulham (2-3).

Sánchez ging twee keer niet vrijuit tegen Fulham

Sánchez ging niet vrijuit bij de gelijkmaker van Joshua King, die iets te gemakkelijk kon scoren in de korte hoek. Daarna trad Sánchez ook niet doortastend genoeg op bij een schot van Timothy Castagne. Gonzalo García tikte de rebound binnen.





Het twijfelachtige optreden van Sánchez kostte Chelsea uiteindelijk geen punten, maar deed wel de alarmbellen afgaan bij verschillende analisten. Volgens Jamie Carragher (Sky Sports) zal Chelsea nooit kampioen worden met Sánchez tussen de palen. Hij spreekt zelfs van een "keepersprobleem".

Gaat Penders Courtois achterna?

Gary Neville trad zijn landgenoot bij: "Je kan niet anders dan zeggen dat het een probleem is." Met Penders heeft Chelsea een Belgisch supertalent op de bank zitten. Krijgt hij meteen zijn kans nu Sánchez niet overtuigt? Zelf zal hij wellicht zijn kans ruiken.

The Blues denken ondertussen nog eens terug aan Thibaut Courtois, die een gelijkaardig parcours aflegde voordat hij een sterkhouder werd bij Chelsea. Beide partijen zouden ongetwijfeld maar wat graag tekenen voor eenzelfde scenario.