Defensieve stabiliteit gezocht: 'Antwerp mikt hoog en gaat concurrentie aan met Nice'

Royal Antwerp FC is zijn seizoen alles bij elkaar degelijk tot goed begonnen. Het won met 2-1 van Beveren en met 0-3 bij Kortrijk en kon ook tegen topclub KRC Genk qua resultaat gelijke tred houden. Na een soort van Vitosha Sofia-moment speelde het 4-4 gelijk tegen de Limburgers. Een mooi resultaat an sich, maar het kan niet verbloemen dat er werk aan de winkel is.

Aan The Great Old om zich indien mogelijk nog wat verder te bewapenen. Het nieuwe bestuur is er nog niet al te lang en dus is het nog wat zoeken hier en daar, maar de transfermercato is bijna ten einde en dus is het aan Marc Overmars om zo snel mogelijk toch in gang te schieten.

Daarbij wordt nog steeds gemikt op niet minder dan drie versterkingen, zo klinkt het bij Gazet van Antwerpen. Doordat Jules Ahoka vertrok naar Sunderland, komt er wel extra geld vrij. Maar bij Antwerp zullen ze de bonkige middenvelder zeker en vast gaan missen en dus mag er wel een vervanger in de plaats komen.

Antwerp heeft nog versterkingen nodig en moet vervanger Ahoka zoeken én vinden

Bij Antwerp zelf opperden ze nog dat er met Benitez een extra profiel terugkomt en dat er met Scott nog iemand is die iets kan brengen, maar het is duidelijk: er zal iemand moeten gaan bijkomen. Nemanja Gudelj wordt ondertussen zelfs al opnieuw genoemd in de wandelgangen als mogelijke nieuwkomer bij The Great Old.

Ondertussen willen ze bij Antwerp ook graag Andy Pelmard in huis halen om voor wat defensieve stabiliteit te zorgen. Maar Clermont Foot 63 heeft tot op heden wel het been stijf gehouden. Een bod van 200.000 euro was niet afdoende volgende transfergoeroe Sacha Tavolieri.

Waagt Antwerp nieuwe kans voor Palmard?



Ook OGC Nice zou hem in huis willen halen en zelfs wat verder willen gaan. Een half miljoen euro zou voldoende moeten kunnen zijn om de verdediger los te weken. Mogelijk dat ook Antwerp dus een nieuwe poging kan/zal wagen.