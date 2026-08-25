'KV Kortrijk wil uitpakken met ex-speler Antwerp en Beerschot'

KV Kortrijk is nog steeds puntenloos in de Jupiler Pro League. De Kerels blijven echter niet stilzitten en willen zich waar mogelijk nog roeren op de transfermarkt. KVK zou nu azen op een ex-speler van Antwerp én Beerschot.

KV Kortrijk onderhandelt over Marwan Al-Sahafi

KV Kortrijk verloor in zijn opener met 3-0 bij Club Brugge en ging daarna thuis met dezelfde cijfers onderuit tegen Royal Antwerp FC. In die laatste wedstrijd morsten de West-Vlamingen met de kansen, waardoor de teller qua gemaakte doelpunten na twee speeldagen nog altijd op nul staat.

Aanvallend mag er dus wel nog wat bij, moeten ze in het Guldensporenstadion gedacht hebben. Volgens Sacha Tavolieri voegt KVK de daad meteen bij het woord en heeft het de onderhandelingen geopend over een huurdeal van Marwan Al-Sahafi (22).

Al-Sahafi schitterde tegen Anderlecht en Club Brugge

De Saoedische winger van Al-Ittihad is uiteraard geen onbekende in ons land. Al-Sahafi speelde tijdens het seizoen 2024/25 op huurbasis voor Beerschot. Voor de Ratten was hij in 28 wedstrijden goed voor 6 goals en 1 assist. Hij schitterde op het Kiel met dubbelklappers tegen zowel RSC Anderlecht als Club Brugge en groeide uit tot een smaakmaker.

Na één seizoen zwaaide hij echter af en keerde hij terug naar Al-Ittihad. Tot hij plots verscheen bij ... Antwerp, die andere club uit de Scheldestad. Een gevoelige transfer die altijd iets teweegbrengt.

Al-Sahafi kent de Belgische competitie

Bij de Great Old klokte de snelle winger af op 29 optredens. Daarin scoorde hij 1 keer en gaf hij 1 assist. Maar ook zijn passage bij stamnummer één bleef beperkt tot één seizoen. Al-Sahafi keerde opnieuw terug naar Al-Ittihad, waar hij nog een lopend contract heeft tot midden 2029.





Kortrijk wil hem nu opnieuw naar de Belgische voetbalvelden halen. Wederom zou het om een huurdeal gaan. De 16-voudige Saoedische international heeft duidelijk kwaliteiten – dat liet hij al zien in ons land – en kent onze competitie. KVK lijkt dus een speler binnen te halen die meteen een meerwaarde zou kunnen betekenen.