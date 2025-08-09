Antwerp pakt uit met ex-Beerschot-speler: "Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt"

Antwerp staat op het punt Marwan Al-Sahafi, ex-Beerschot, te huren van Al-Ittihad. Een overstap tussen beide Antwerpse clubs blijft zeldzaam.

Antwerp wil zich deze zomer nog versterken. De club staat op het punt uit te pakken met de komst van een ex-Beerschot-speler. Marwan Al-Sahafi zal namelijk voor één seizoen gehuurd worden van Al-Ittihad.

Een speler die zowel voor Antwerp heeft gespeeld als voor Beerschot in zijn carrière is zeldzaam. Toch zijn er een paar. Joren Dom kan erover meespreken.

"Al-Sahafi heeft geen flauw benul wat hij met zijn transfer teweegbrengt. (lacht) Dat beide clubs niet langer in dezelfde reeks spelen, vermindert wel de gevoeligheid van deze overgang", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

"Daarenboven is de impact voor iemand uit Saudi-Arabië vele malen kleiner dan dat die voor mij was, als Antwerpenaar", gaat Dom verder. Hij ruilde Antwerp in 2017 in voor Beerschot, na vijf seizoenen bij The Great Old.

Patrick Goots, die ook voor beide clubs speelde, verwacht wel wat van Al-Sahafi. "In tegenstelling tot de Oezbeek Muhammadali Urinboev kent Al-Sahafi de Belgische competitie en de stad al. Dat is een groot pluspunt."

"En zolang Antwerp zijn minder dominante spelwijze blijft hanteren, kan je hem des te harder gebruiken. Hij scoorde vorig seizoen niet voor niks twee keer tegen Anderlecht én Club Brugge, twee duels waarin Beerschot op de omschakeling teerde", besluit Goots.