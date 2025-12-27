Antwerp Antwerp
2-1
Zulte Waregem Zulte Waregem
antAntwerp
zwaZulte Waregem
0-1
28' Jeppe Erenbjerg (Serxho Ujka)
(Gyrano Kerk) Vincent Janssen 43'
1-1
Gyrano Kerk 60'
2-1
Datum: 27/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
De minste onder Oosting maar Antwerp pakt wel drie punten tegen Zulte Waregem
Foto: © photonews

Antwerp heeft het jaar afgesloten met een overwinning en een gedeelde 6e plaats in het klassement. Thuis tegen Zulte Waregem had de Great Old het niet makkelijk tegen Zulte Waregem maar toonde Antwerp zich de efficiëntste ploeg door een 0-1 achterstand nog om te keren tot een 2-1 overwinning.

Sterk Zulte Waregem

Beide coaches begonnen met dezelfde elf als vorige speeldag aan de aftrap. Een elftal waarmee Antwerp gelijk speelde tegen Anderlecht en Zulte Waregem verloor van Union. En de bezoekers hadden duidelijk wat goed te maken. 

Ze lieten zich niet uit hun lood slaan door de sfeer op de Bosuil en hadden na twintig minuten ook de eerste kans van de partij. Erenbjerg probeerde Nozawa tegenvoets te verschalken maar de Japanse doelman liet zich niet verrassen. Een minuut later bracht Ementa ook redding op Aké maar moest hij zich gewonnen geven op de rebound van Ementa. Gelukkig voor hem stond Aké na een VAR-controle nipt buitenspel.

Een waarschuwing voor Antwerp maar ze namen hem niet al te serieus en dat betaalden ze cash op het halfuur. Na een verre inworp kon Essevee pijlsnel omschakelen. Een goede loopactie van Erenbjerg later stond de Deen oog in oog met Nozawa en faalde hij niet.



Antwerp vermijdt erger bij rust

Ook na het openingsdoelpunt bleef Zulte Waregem de betere partij. Aké had echter zijn namiddag niet want ook bij zijn tweede poging alleen voor doel moest hij zijn meerdere erkennen in de Antwerpse doelman. Lofolomo had na een hoekschop ook nog een uitstekende kopkans maar besloot te centraal.

Een eeuwenoude voetbalwet luidt dat wie zijn kansen niet af maakt, het deksel wel eens op de neus kan krijgen en dat was ook nu het geval: Kerk draaide Lofolomo tureluurs op links en zette dan hard voor richting Janssen die in één tijd de netten liet trillen. 

Janssen beslist partij

Janssen ontpopte zich niet veel later helemaal tot man van de wedstrijd door uit te pakken met een omhaal. Niet op de helft van de bezoekers maar wel in de eigen 16 om te voorkomen dat Paugain van dichtbij Zulte Waregem op voorsprong kon zetten. Een minuut later was hij al opgeschoven naar de overkant waar zijn schot door Gabriël tegen de deklat werd getikt. Kerk was echter goed gevolgd en kopte zonder twijfelen de rebound binnen om Antwerp op voorsprong te zetten.

Janssen leek de wedstrijd helemaal te beslechten wanneer hij na een lange pass van Van Den Bosch rond Gabriël ging en de 3-1 in het lege doel legde maar opnieuw besloot de VAR er anders over. De Nederlander kreeg de bal bij zijn aanname tegen de hand waardoor scheidsrechter Verbeke naar de beelden moest gaan kijken en het doelpunt afkeurde.

Doordat het verschil slechts één doelpunt bleef, werd de spanning erin gehouden op de Bosuil maar echt grote kansen konden er niet meer versierd worden. De slotfase werd wel nog even opgeschrikt door een stevige botsing tussen Ementa en Nozawa waarbij vooral die laatste stevig geraakt werd en vervangen moest worden.

Voor de eerste keer in enkele weken tijd had Antwerp het knap lastig, vooral in eigen huis, maar efficiëntie zorgde ervoor dat het wel de drie punten thuis kon houden tegen Zulte Waregem waardoor ze gedeeld 6e staan in het klassement samen met Standard.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/41 (17.1%)
  • Balverliezen: 24
Van Den Bosch Zeno 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/42 (71.4%)
Kouyaté Kiki 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
Bozhinov Rosen 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
Somers Thibo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Dierckx Xander   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Scott Christopher 61' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Al-Sahafi Marwan 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Janssen Vincent  90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kerk GyranoA 90' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Tsunashima Yuto 0' 6.2  
Foulon Daam 29' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Valencia Anthony 0'  
Verstraeten Andreas 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Vandeplas Gerard 29' 6.6 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/31 (41.9%)
Lofolomo Enrique 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 44/57 (77.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Lemoine Laurent 16' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kiilerich Jakob 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Paugain Wilguens 72' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Ujka Serxho A 72' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Claes Thomas 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Soglo Emran 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Erenbjerg Jeppe 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ementa Anosike 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/40 (55%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 25
Ake Marley 89' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Vossen Jelle 1' 6.0  
  • Schoten op doel: 0/1
Gavriel Stavros 18' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nyssen Benoit 18' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
De Jaegere Benoit 74' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
