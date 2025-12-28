"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

Antwerp heeft zich na een moeilijke periode opnieuw opgewerkt in het klassement. Marc Degryse analyseert hoe de recente keuzes van coach Joseph Oosting daarin een rol spelen.

Antwerp klimt opnieuw

Degryse wijst op de opmerkelijke ommekeer bij de club. Waar het vertrouwen onder Stef Wils volledig verdwenen leek, staat Antwerp nu opnieuw in de subtop. Hij benadrukt dat de recente resultaten niet toevallig zijn.

“Antwerp? Dat is nog zo een onwaarschijnlijk verhaal. Niemand geloofde er nog in onder Stef Wils, en nu staan ze zowaar al gedeeld zesde”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Volgens hem hebben bepaalde spelers een duidelijke impact op die heropleving. Het duo Kerk en Janssen wordt daarbij genoemd als bepalende factor in de vooruitgang.

Rol van Oosting

Degryse ziet dat Oosting zijn kern efficiënt benut. Hij vindt dat de trainer inspeelt op de kwaliteiten van zijn spelers en hen vrijheid geeft in balbezit. “Joseph Oosting gebruikt zijn spelers ook naar hun kwaliteiten.”

Hij merkt op dat Kerk en Janssen niet in een strak systeem worden geduwd, maar ruimte krijgen om intuïtief te handelen. “Ik heb het gevoel dat Kerk en Janssen van hun trainer mogen spelen op instinct, zeker aan de bal.”

Effect op het spelbeeld

Die aanpak zorgt volgens Degryse voor een dynamischer Antwerp. De ploeg toont meer variatie en durf in de opbouw, wat zich vertaalt in betere resultaten. Hij ziet dat de spelers zich comfortabel voelen in hun rol en daardoor efficiënter presteren.



Degryse geeft aan dat hij waardering heeft voor deze manier van werken. “Ze zitten niet in strakke keurslijven. Van zo’n aanpak ben ik fan”, besluit de analist.