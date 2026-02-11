Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen
Foto: © photonews

Gary Magnée kreeg tegen Charleroi in het slot een stevige elleboogstoot. Hij liep echter geen zware verwondingen op en daar is de Cerclespeler heel blij mee.

Belangrijke zege op Charleroi

Cercle Brugge pakte de drie punten op bezoek bij Sporting Charleroi. Het mocht in de slotminuten van de extra tijd Christiaan Ravych dankbaar zijn om een dubbele redding uit te voeren.

In die slotfase kreeg Gary Magnée, die in de wedstrijd twee strafschoppen omzette, een elleboog op de neus van de zeer gefrustreerde Gaudin.

De speler van Charleroi had duidelijk zijn match niet. Hij had eerder al de eerste strafschop veroorzaakt en kreeg voor zijn elleboogstoot een rode kaart.

Vier strafschoppen gescoord

Gelukkig is er niks gebroken, want ik had niet graag de Brugse derby gemist”, liet Magnée achteraf weten aan Het Laatste Nieuws. De match van het jaar voor Cercle tegen Club.


De teller van Magnée staat ondertussen op vier gescoorde strafschoppen dit seizoen en komend weekend wil hij er graag nog eentje aan toevoegen als de gelegenheid zich voordoet.

